Requerido en Argentina por abuso de menores: PDI detiene a uno de los 18 chilenos más buscados por Interpol

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Concepción, en coordinación con Interpol Chile, concretaron la detención de José Cristián Henríquez Vera, un sujeto de 39 años que figuraba entre los 18 chilenos más buscados en el mundo.

Henríquez era requerido internacionalmente, mediante notificación roja, por su presunta responsabilidad en delitos de abuso sexual contra al menos tres menores en Argentina.

Su detención, que, según destacan desde la PDI, representa un éxito de la cooperación internacional y de los mecanismos de seguimiento, fue informada por la división encargada de fugas y casos de alta peligrosidad.

Al momento de la detención, el sujeto se encontraba trabajando para una empresa de mantención de jardines en Hualpén.

La PDI venía desarrollando un trabajo de inteligencia y seguimiento para ubicar a Henríquez en territorio chileno. Una vez confirmado su paradero, se ejecutó la detención en su lugar de trabajo.

“En este caso se determinó que trabajaba para una empresa de paisajismo que prestaba servicios para un municipio de la localidad, en este caso de Talcahuano, y en ese contexto se ubicó en la mañana mientras se desempeñaba en esa función”, explicó el subprefecto Rodrigo Henríquez Moraga, jefe de la Brisex Concepción.

El sujeto será presentado ante la autoridad judicial correspondiente para su control de detención, y se iniciará el proceso de extradición conforme a las solicitudes formuladas por las autoridades argentinas.

José Cristián Henríquez Vera tiene una ficha en la base de datos internacional de abusadores sexuales offenderbase.com, que contiene datos de este tipo de criminales en base a información recopilada de las fuerzas del orden, tribunales, fuerzas policiales y otras fuentes.

En el sitio web de Interpol en el que aparecen las personas con notificaciones rojas públicas en circulación, al buscar por chilenos, Henríquez es el primero de los 13 que figuran actualmente.

Entre esos nombres, está el de Jorge Salazar Oporto, un ex subversivo vinculado al MIR EGP-PL (facción escindida del Movimiento de Izquierda Revolucionaria), también buscado en Argentina por el homicidio calificado del policía José Eduardo, ocurrido a 50 kilómetros de Junín de los Andes, el 7 de marzo de 2012.