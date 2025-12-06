VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Rescatan a joven de 21 años secuestrada en Linares: dos mujeres fueron detenidas y enviadas a prisión

    La víctima presentaba lesiones leves al ser liberada de sus captores. Tres individuos lograron huir durante la intervención policial.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Foto: Referencial.

    Una joven de 21 años fue rescatada de un secuestro registrado en las últimas horas en la comuna de Linares, en la Región del Maule. En el operativo participó la Policía de Investigaciones (PDI) y el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía regional.

    De acuerdo con lo informado por la PDI, la víctima se encontraba cautiva en una vivienda de calle Francisco de la Matta, en la referida comuna. La denuncia fue presentada este jueves, lo que motivó las tareas investigativas y de rescate de la Brigada de Robos (Biro) y Brigada de Homicidios (BH) de la policía civil.

    Asimismo, se señaló que la mujer presentaba lesiones leves al momento de ser liberada de sus captores, por lo que fue trasladada al Hospital de Linares.

    El fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad (UNAAC), Osvaldo Ibarra, afirmó que “la PDI comunica este hecho a la Fiscalía y se activa el equipo ECOH, que se hace cargo de las primeras diligencias en este caso. La Fiscalía instruye a la PDI que, a través de un equipo multidisciplinario, continúen las diligencias hasta que se llega a tres inmuebles en los que podía estar oculta la víctima retenida contra su voluntad”.

    “En uno de estos, previa solicitud de entrada y registro al tribunal, se ingresa y logra ubicar a esta víctima que todavía estaba retenida. Se detienen a dos mujeres y tres sujetos logran huir”, agregó el persecutor.

    En detalle, las diligencias incluyeron allanamientos en tres inmuebles, entre ellos un prostíbulo de la zona.

    Las detenidas fueron identificadas como Francisca Elena Villagrán Raihuaque (23) y Jeanette Marcela Lara Pérez (42), quienes fueron formalizadas por el delito de secuestro, lesiones leves y otros delitos de carácter sexual. En base a la solicitud de la Fiscalía, se acogió la prisión preventiva para ambas.

    Además, durante los operativos, se incautaron más de dos kilos de droga, entre ketamina, marihuana y cocaína, entre otros elementos.

    Evidencia PDI: Drogas incautadas durante allanamientos.

    El subcomisario Martín González de la Biro Linares, agregó que “se llevó a cabo un operativo de inteligencia y recopilación de datos que permitió identificar tres posibles domicilios en los cuales se encontraría la víctima, siendo en uno de ellos ubicada con evidentes signos de agresión física, logrando la detención de dos personas mayores de edad, además de la incautación de droga, munición y un vehículo con encargo por el delito de robo”.

    Se fijó un plazo de tres meses para efectuar la investigación.

