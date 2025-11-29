BLACK SALE $990
    Nacional

    Retiran cerca de 6 mil litros de aceite desde el lago Chungará tras derrame que afecta a aves y fauna endémica

    El incidente se originó el pasado 20 de noviembre, luego que un camión boliviano volcara en el kilómetro 179 de la Ruta Internacional 11-CH y vertiera una gran cantidad de aceite directamente en el ecosistema altoandino, considerado parte de la Reserva de la Biósfera Lauca.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Retiran cerca de 6 mil litros de aceite desde el lago Chungará tras derrame que afecta a aves y fauna endémica

    A una semana del derrame de aceite de soya a granel en el lago Chungará, dentro del Parque Nacional Lauca, ya se han retirado cerca de 6 mil litros del contaminante desde las aguas y la ribera del sector. Así lo informó la Corporación Nacional Forestal (Conaf), tras supervisar en terreno los trabajos de contención y limpieza que realiza la empresa especializada SpillTech, por instrucción de la autoridad ambiental.

    El incidente se originó el pasado 20 de noviembre, luego que un camión boliviano volcara en el kilómetro 179 de la Ruta Internacional 11-CH y vertiera una gran cantidad de aceite directamente en el ecosistema altoandino, considerado parte de la Reserva de la Biósfera Lauca, región de Arica y Parinacota. Conaf inició las labores de respuesta el martes 25, desplegando equipos técnicos y guardaparques para coordinar la emergencia.

    El director regional de Conaf, Lino Antezana Navarro, detalló que la faena partió con un reconocimiento del área afectada y la delimitación de zonas limpias y sucias conforme a los protocolos ambientales. “Se habilitaron puntos de acopio, zonas de tránsito seguro y áreas de manejo de residuos absorbentes”, explicó.

    Retiran cerca de 6 mil litros de aceite desde el lago Chungará tras derrame que afecta a aves y fauna endémica

    A ello se sumó el despliegue de material especializado para evitar la expansión del aceite en el lago. “Se instalaron mangas absorbentes en la ribera este, se distribuyeron paños en sectores con manchas superficiales y se colocaron almohadillas absorbentes en puntos con mayor concentración del producto”, indicó Álvaro Tralma, guardaparque administrador del Monumento Natural Salar de Surire y coordinador operativo de la emergencia.

    Tras una visita inspectiva realizada este jueves 27 de noviembre, Antezana confirmó que 5.450 litros ya fueron retirados del lago y sus bordes, cifra que se aproxima a los 6 mil litros recuperados durante toda la semana. “Conaf continuará entregando asesoría técnica durante todo el proceso, tanto a la empresa SpillTech como a cualquier servicio que intervenga en esta ruta dentro del Parque Nacional Lauca”, señaló.

    Mortalidad de aves y daño ecológico

    Mientras avanzan las labores de limpieza, el impacto ambiental continúa siendo evaluado. Entre el 20 y el 26 de noviembre se han registrado 15 aves muertas, principalmente taguas gigantes, adultas, juveniles y polluelos, que anidan en el borde del lago, así como ejemplares de pato puna, jergón y juarjual. Los cuerpos fueron muestreados y sepultados según los protocolos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

    La afectación a la Orestias chungarensis, pez endémico que solo habita en el lago Chungará, aún no ha podido ser determinada. Tampoco se han observado flamencos esta semana, ya que se alejan por el ruido y la presencia de personal en el área.

    Conaf evalúa habilitar un punto de recuperación y rehabilitación de aves dentro del propio sector Chungará, luego de que los primeros ocho ejemplares rescatados fueran derivados al SAG en Tarapacá.

    Visitas institucionales y toma de muestras

    El sitio de la emergencia fue inspeccionado por el director nacional del SAG, Óscar Camacho, junto al director regional y un equipo de profesionales, para verificar el estado de la fauna y el avance del proceso de remediación.

    La Policía de Investigaciones también llegó al lugar. Peritos de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente tomaron muestras de agua y sedimentos para determinar la magnitud del daño y apoyar la investigación.

    Finalmente, Conaf informó que ya se remitió un reporte completo al Consejo Regional (CORE) con todas las acciones adoptadas desde el inicio de la emergencia.

    Retiran cerca de 6 mil litros de aceite desde el lago Chungará tras derrame que afecta a aves y fauna endémica
    Lago ChungaráRegión de Arica y ParinacotaEmergenciaNaturalezaMedioambientePDIConaf

