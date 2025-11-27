Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días. Foto: ATON.

Este jueves 27 será una jornada calurosa en la Región Metropolitana . El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) asegura que la máxima del día serán 27 °C, con cielo que variará entre nublado y despejado. No obstante, hacia el fin de semana, el escenario podría cambiar.

La tendencia sería la baja de temperaturas desde el viernes 28 hasta el domingo 30 de noviembre. Todo apunta a que será un fin de semana mucho más fresco, en comparación a los últimos registrados.

Además, algunos modelos indican que el descenso de temperaturas estará acompañado de viento —que podría alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora— y posibles lloviznas y chubascos sobre algunos sectores de Santiago.

Esto es lo que dice el pronóstico del tiempo.

Tiempo inestable en la Región Metropolitana este fin de semana

Según explicaron desde Meteored, una vaguada en altura será la responsable de la inestabilidad meteorológica en la Región Metropolitana durante los próximos días. Llegará aire frío desde el sur.

En Santiago, el termómetro marcará cifras mucho más templadas en todos los sectores. En Santiago centro , la máxima será de solo 23 °C y no se espera lluvia durante el fin de semana.

Además, desde la misma plataforma adelantaron que podrían formarse chubascos débiles y aislados durante el sábado, 29 de noviembre. Las zonas más afectadas serían la cordillera y precordillera.

En Curacaví y Melipilla, podría registrarse llovizna débil durante la mañana. En cambio, en San José de Maipo llegarían precipitaciones débiles durante la tarde de esa jornada, y podrían extenderse hasta el domingo en la mañana.

El domingo 30, las máximas subirán un poco pero continuará siendo una jornada mucho menos calurosa que la semana pasada.