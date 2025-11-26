Anuncian frío y precipitaciones para Santiago: en qué comunas habrá lluvia. Foto: ATON.

Este miércoles 26, la capital despertó con varias nubes que cubren el cielo. Esto es producto de una inestabilidad atmosférica que no solo provocará un descenso de las temperaturas, sino también la posibilidad de que caiga lluvia en algunos sectores de Santiago.

De acuerdo a los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), a partir de esta jornada hasta el próximo sábado 29, la tendencia serán días más frescos, cielos parcialmente nublados y una sensación térmica más fría.

Además, algunos modelos y meteorólogos apuntan a que podría caer lluvia durante estos días en la capital.

Esto es todo lo que indica el pronóstico.

Chubascos en la Región Metropolitana: cuándo y en qué comunas

Durante la tarde de este miércoles 26 de noviembre, la lluvia podría presentarse en distintos sectores de la Región Metropolitana , según anticiparon algunos pronósticos.

Jaime Leyton, meteorólogo de Megatiempo, explicó que será un evento que no solo consistirá en lluvia, “sino que se ve más inestable”. Esto, por una “situación de altura que se concentra en la macro zona central, es decir, entre Valparaíso y O’Higgins” y que dejará precipitaciones en la precordillera y cordillera.

“No es nada desastroso ni demasiado abundante. Pero sí es un cambio, una pausa a lo que es la mitad de la semana”, aseguró el especialista, haciendo contraste con las altas temperaturas que se registraron durante los últimos días en la zona central.

En esta línea, el especialista anunció que las precipitaciones, en forma de chubascos aislados y débiles podrían caer en las comunas del sector oriente de la capital . Entre ellas:

Lo Barnechea.

Vitacura.

Peñalolén.

La Reina.

Leyton recalcó que no será lluvia tupida y homogénea, sino “goterones muy breves y débiles”.