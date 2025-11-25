En qué parte de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según Meteochile
La DMC anticipa un cambio en las condiciones del tiempo para este martes 25 de noviembre en Santiago, con posibles chubascos aislados. Revisa qué regiones serán afectadas por la lluvia.
Este martes 25 de noviembre podrían volver las precipitaciones a la Región Metropolitana, según anunció la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).
Según indica el pronóstico de la entidad, durante la tarde de esta jornada podrían registrarse chubascos aislados en algunos sectores de la RM, marcando así el término de varios días de calor intenso en la capital.
¿Qué tan intensa será la lluvia? ¿Cuáles serán los sectores afectados?
Esto es todo lo que revela el pronóstico del tiempo para hoy.
Dónde habrá lluvia hoy en Santiago, según el tiempo
Según la información publicada por la DMC, este martes 25 de noviembre, el día comenzará con el cielo despejado y en algunos sectores de la Región Metropolitana, comenzarán a nublarse lentamente.
Durante la tarde, podrían presentarse chubascos aislados en el sector de la cordillera, un evento que se repetirá también al día siguiente, el miércoles 26.
Solo que el miércoles, la lluvia llegará con rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.
No está pronosticada la caída de lluvia en sectores interiores de la RM.
Otras regiones que tendrán lluvia esta semana en Chile
La nubosidad y probabilidad de lluvia no solo afectará a la cordillera de la Región Metropolitana este martes 25, sino también a otras que están comprendidas en la zona central.
De acuerdo a la DMC, los chubascos aislados podrían aparecer en los sectores cordilleranos de las regiones de Coquimbo y Valparaíso.
Al igual que en Santiago, este evento de precipitaciones y viento se repetiría el miércoles 26.
