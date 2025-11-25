BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    En qué parte de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según Meteochile

    La DMC anticipa un cambio en las condiciones del tiempo para este martes 25 de noviembre en Santiago, con posibles chubascos aislados. Revisa qué regiones serán afectadas por la lluvia.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    En qué parte de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según Meteochile. Foto: ATON.

    Este martes 25 de noviembre podrían volver las precipitaciones a la Región Metropolitana, según anunció la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

    Según indica el pronóstico de la entidad, durante la tarde de esta jornada podrían registrarse chubascos aislados en algunos sectores de la RM, marcando así el término de varios días de calor intenso en la capital.

    ¿Qué tan intensa será la lluvia? ¿Cuáles serán los sectores afectados?

    Esto es todo lo que revela el pronóstico del tiempo para hoy.

    En qué parte de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según Meteochile

    Dónde habrá lluvia hoy en Santiago, según el tiempo

    Según la información publicada por la DMC, este martes 25 de noviembre, el día comenzará con el cielo despejado y en algunos sectores de la Región Metropolitana, comenzarán a nublarse lentamente.

    Durante la tarde, podrían presentarse chubascos aislados en el sector de la cordillera, un evento que se repetirá también al día siguiente, el miércoles 26.

    Solo que el miércoles, la lluvia llegará con rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

    No está pronosticada la caída de lluvia en sectores interiores de la RM.

    En qué parte de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según Meteochile. Foto: ATON.

    Otras regiones que tendrán lluvia esta semana en Chile

    La nubosidad y probabilidad de lluvia no solo afectará a la cordillera de la Región Metropolitana este martes 25, sino también a otras que están comprendidas en la zona central.

    De acuerdo a la DMC, los chubascos aislados podrían aparecer en los sectores cordilleranos de las regiones de Coquimbo y Valparaíso.

    Al igual que en Santiago, este evento de precipitaciones y viento se repetiría el miércoles 26.

    Lee también:

    Más sobre:El tiempoEl tiempo hoyTiempo hoyTiempo en SantiagoChileClima en ChileClimaPronósticoPronóstico del tiempoPronóstico del climaLluviaLluvia hoyLluvia SantiagoCuándo lluevePrecipitacionesSistema frontalVaguadaWeatherLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rusia dice seguir abierta a negociar con Ucrania y ve “necesaria” la participación europea

    Incendio afecta a cité en Estación Central: vecinos debieron ser evacuados

    Qué significa que Estados Unidos haya declarado “terrorista” a Nicolás Maduro

    Dos menores detenidos tras intentar escapar de fiscalización policial: se trasladaban en vehículo con encargo por robo

    Cómo aliviar el dolor de la ciática con éxito, según un fisioterapeuta

    Gepe: “Mi inseguridad dejó de ser destructiva y hoy la traduje en una sensación de vértigo”

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    3.
    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    4.
    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    5.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Emiten alerta en Chile por sobrecalentamiento de cargadores inalámbricos: producto podría generar incendios

    Emiten alerta en Chile por sobrecalentamiento de cargadores inalámbricos: producto podría generar incendios

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Incendio afecta a cité en Estación Central: vecinos debieron ser evacuados
    Chile

    Incendio afecta a cité en Estación Central: vecinos debieron ser evacuados

    Dos menores detenidos tras intentar escapar de fiscalización policial: se trasladaban en vehículo con encargo por robo

    Minero muere tras desbarrancar por quebrada en medio de labores con maquinaria pesada en Petorca

    Licencias médicas acumulan cuatro meses consecutivos de caídas tras informe de Contraloría: bajan 12% en septiembre
    Negocios

    Licencias médicas acumulan cuatro meses consecutivos de caídas tras informe de Contraloría: bajan 12% en septiembre

    Quiñenco llega al 66% en SAAM y dice que tomaron una oportunidad de compra “sin cruzar el umbral que implicaría realizar una OPA”

    Moody’s: “Transición energética de Chile se estancará sin una infraestructura de transmisión sólida y almacenamiento”

    Qué significa que Estados Unidos haya declarado “terrorista” a Nicolás Maduro
    Tendencias

    Qué significa que Estados Unidos haya declarado “terrorista” a Nicolás Maduro

    Cómo aliviar el dolor de la ciática con éxito, según un fisioterapeuta

    En qué parte de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según Meteochile

    ¿Colo Colo entra a la Sudamericana? Revisa la tabla de la Liga de Primera tras la fecha 28
    El Deportivo

    ¿Colo Colo entra a la Sudamericana? Revisa la tabla de la Liga de Primera tras la fecha 28

    Huachipato se lleva un triunfo clave ante Ñublense y se acerca a Colo Colo en la lucha por la Copa Sudamericana

    Sin Paulo Díaz: River Plate cae ante Racing en la última jugada y es eliminado del Clausura argentino

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Gepe: “Mi inseguridad dejó de ser destructiva y hoy la traduje en una sensación de vértigo”
    Cultura y entretención

    Gepe: “Mi inseguridad dejó de ser destructiva y hoy la traduje en una sensación de vértigo”

    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven

    Las claves del nuevo vinilo de La Voz de los ‘80 masterizado en Abbey Road: “Permite mantenerlo vivo”

    Rusia dice seguir abierta a negociar con Ucrania y ve “necesaria” la participación europea
    Mundo

    Rusia dice seguir abierta a negociar con Ucrania y ve “necesaria” la participación europea

    Estados Unidos reafirma el derecho de Israel a la “autodefensa” tras el bombardeo sobre Beirut

    Ataque ruso contra Kiev deja al menos una víctima fatal y siete heridos

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad