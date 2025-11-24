BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    La zona central de Chile, incluida la Región Metropolitana, vivirá un cambio en las condiciones del tiempo esta semana, con temperaturas más frescas y la posible llegada de lluvias en algunos sectores. Esto es lo que anticipan los meteorólogos.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa el pronóstico. Foto: ATON.

    El calor no dio tregua. El pasado fin de semana, la zona central experimentó altas temperaturas durante todo el día, un escenario más parecido al verano que a la primavera. No obstante, el pronóstico muestra que esta semana entrante, el tiempo será distinto.

    El primer cambio importante es que gran parte de la Región Metropolitana tendrá temperaturas más frescas, en comparación a la semana pasada: solo dos sectores podrían acercarse a los 30 °C y el resto estaría por debajo de esta cifra, según datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

    Además, algunos modelos muestran el probable retorno de las lluvias a las regiones del centro del país, incluido Santiago.

    Esto es lo que dice el pronóstico de los próximos días.

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico. Foto: ATON.

    Cuándo vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

    Este lunes 24 y martes 25 de noviembre, la temperatura seguirá alta: en el centro de Santiago, habrá una máxima de 27 °C, aunque el cielo podría presentar nubosidad, especialmente en las mañanas.

    Pero desde el miércoles 26, el escenario comenzará a cambiar: el termómetro descenderá desde este día hasta el fin de semana, y marcará el retorno de las temperaturas más primaverales (que rondarán máximas de solo 24 o 25 °C).

    Durante estos días, podría ingresar una vaguada hacia la zona central que, eventualmente, dejaría lluvia en algunos sectores.

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico. Foto: ATON.

    De acuerdo al meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, ese miércoles 26 podrían comenzar las precipitaciones en la Región Metropolitana. Estas se concentrarían más que todo en la precordillera y cordillera, y “algunas gotitas podrían desplazarse hacia el interior”.

    Gonzalo Espinosa, meteorólogo del mismo canal, explicó que serán montos pequeños, de 2 a 5 milímetros de agua caída, que afectarán a las comunas más cercanas a la cordillera.

    Además, no descartó que la lluvia termine ese día: “Hay alguna probabilidad hacia el día jueves y también viernes, en la cordillera principalmente”, aseguró el especialista.

    El día más frío de la semana en Santiago

    Pese a que la lluvia se concentraría a mitad de semana, los datos de la DMC muestran que a partir del jueves, el cielo de la Región Metropolitana permanecerá con nubosidad parcial durante al menos tres días seguidos.

    Así, se esperan jornadas mucho más frescas, con máximas de 24 °C y mínimas más bajas que en los últimos días, que rondarán los 8 °C.

    De acuerdo a Espinosa, todo apunta a que el día más fresco de la semana será el sábado 29, donde pronostica unos 22 o 23 °C de máxima.

    Lee también:

    Más sobre:El tiempoEl tiempo hoyTiempo hoyClimaClima hoyLluviaLluvia en SantiagoFríoPronósticoPronóstico del tiempoPronóstico del climaMeteorologíaDMCVuelve la lluviaCuándo lluevePrecipitacionesVaguada en alturaRegresa la lluviaWeatherLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El “temor” de Beatriz Sánchez ante un posible gobierno de José Antonio Kast

    Ministro de Transportes lamenta accidente de tránsito en San Miguel que dejó dos menores de edad fallecidos

    Recurso para anular cuestionado concurso para interinato de Conservador de Santiago llega a la Suprema

    Defensa de Pulgar desiste de petición para reabrir investigación y tribunal fija preparación de juicio oral para enero

    Boric viaja a la Región de Magallanes en medio de creciente tensión entre candidaturas de Jara y Kast de cara al balotaje

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Lo más leído

    1.
    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    2.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    3.
    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    4.
    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Brasil por la semifinal del Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Brasil por la semifinal del Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver la semifinal de Austria vs. Italia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver la semifinal de Austria vs. Italia por el Mundial Sub 17

    Temblor hoy, lunes 24 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 24 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El “temor” de Beatriz Sánchez ante un posible gobierno de José Antonio Kast
    Chile

    El “temor” de Beatriz Sánchez ante un posible gobierno de José Antonio Kast

    Ministro de Transportes lamenta accidente de tránsito en San Miguel que dejó dos menores de edad fallecidos

    Recurso para anular cuestionado concurso para interinato de Conservador de Santiago llega a la Suprema

    Chile ante un nuevo ciclo: menos consignas, más resultados
    Negocios

    Chile ante un nuevo ciclo: menos consignas, más resultados

    Las ventas online del retail se desaceleran en el tercer trimestre del año

    BHP fracasa en su último intento para comprar Anglo American y le cierra la puerta a la operación

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años
    Tendencias

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    3 recomendaciones para evitar caer en estafas durante el Black Friday

    El espaldarazo de Arturo Vidal a Salomón Rodríguez en el triunfo de Colo Colo sobre Unión Española
    El Deportivo

    El espaldarazo de Arturo Vidal a Salomón Rodríguez en el triunfo de Colo Colo sobre Unión Española

    Arturo Vidal explica su suplencia en Colo Colo: “No es porque hay alguien mejor que yo”

    El gesto viral de Carlos Palacios en la clasificación de Boca Juniors a los cuartos de final del Clausura

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Muere a los 81 años Jimmy Cliff, leyenda del reggae
    Cultura y entretención

    Muere a los 81 años Jimmy Cliff, leyenda del reggae

    La estrella del soul Macy Gray agenda su debut en Chile

    El Secreto de los Arbustos: escucha el disco que reúne a Pascuala Ilabaca y la SdC Big Band

    Zelenski insiste en que la paz no pasa por reconocer el cambio violento de las fronteras de Ucrania
    Mundo

    Zelenski insiste en que la paz no pasa por reconocer el cambio violento de las fronteras de Ucrania

    La maldición de los Kennedy azota de nuevo al clan: nieta de JFK revela que le queda menos de un año de vida

    Venezuela dice que nombrar terrorista al “inexistente” Cartel de los Soles es una “patraña” para la invasión

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad