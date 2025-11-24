Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico
La zona central de Chile, incluida la Región Metropolitana, vivirá un cambio en las condiciones del tiempo esta semana, con temperaturas más frescas y la posible llegada de lluvias en algunos sectores. Esto es lo que anticipan los meteorólogos.
El calor no dio tregua. El pasado fin de semana, la zona central experimentó altas temperaturas durante todo el día, un escenario más parecido al verano que a la primavera. No obstante, el pronóstico muestra que esta semana entrante, el tiempo será distinto.
El primer cambio importante es que gran parte de la Región Metropolitana tendrá temperaturas más frescas, en comparación a la semana pasada: solo dos sectores podrían acercarse a los 30 °C y el resto estaría por debajo de esta cifra, según datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).
Además, algunos modelos muestran el probable retorno de las lluvias a las regiones del centro del país, incluido Santiago.
Esto es lo que dice el pronóstico de los próximos días.
Cuándo vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo
Este lunes 24 y martes 25 de noviembre, la temperatura seguirá alta: en el centro de Santiago, habrá una máxima de 27 °C, aunque el cielo podría presentar nubosidad, especialmente en las mañanas.
Pero desde el miércoles 26, el escenario comenzará a cambiar: el termómetro descenderá desde este día hasta el fin de semana, y marcará el retorno de las temperaturas más primaverales (que rondarán máximas de solo 24 o 25 °C).
Durante estos días, podría ingresar una vaguada hacia la zona central que, eventualmente, dejaría lluvia en algunos sectores.
De acuerdo al meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, ese miércoles 26 podrían comenzar las precipitaciones en la Región Metropolitana. Estas se concentrarían más que todo en la precordillera y cordillera, y “algunas gotitas podrían desplazarse hacia el interior”.
Gonzalo Espinosa, meteorólogo del mismo canal, explicó que serán montos pequeños, de 2 a 5 milímetros de agua caída, que afectarán a las comunas más cercanas a la cordillera.
Además, no descartó que la lluvia termine ese día: “Hay alguna probabilidad hacia el día jueves y también viernes, en la cordillera principalmente”, aseguró el especialista.
El día más frío de la semana en Santiago
Pese a que la lluvia se concentraría a mitad de semana, los datos de la DMC muestran que a partir del jueves, el cielo de la Región Metropolitana permanecerá con nubosidad parcial durante al menos tres días seguidos.
Así, se esperan jornadas mucho más frescas, con máximas de 24 °C y mínimas más bajas que en los últimos días, que rondarán los 8 °C.
De acuerdo a Espinosa, todo apunta a que el día más fresco de la semana será el sábado 29, donde pronostica unos 22 o 23 °C de máxima.
