Robo en Labocar: Carabineros confirma tres detenidos tras allanamientos en 11 domicilios de la Región Metropolitana

Esta jornada, el Ministerio Público confirmó que tres personas fueron detenidas por su participación en el robo ocurrido el sábado pasado en dependencias del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), en la comuna de Santiago, desde donde fueron sustraídas al menos 18 armas de fuego y evidencias criminales.

Y, al respecto, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, señaló esta tarde que, tras estas detenciones, los equipos especializados OS9 y OS7 siguen realizando diligencias para lograr nuevas detenciones y recuperar los elementos robados.

“Seguimos trabajando con la finalidad de buscar al resto de la banda. Eso ha significado a lo menos 11 allanamientos en la Región Metropolitana, con la finalidad de seguir aportando el máximo de pruebas y, por sobre todo, esperando la recuperación de las especies, particularmente las armas de fuego”, indicó la autoridad policial.

Los operativos tuvieron lugar en las comunas de Huechuraba, Cerrillos, Colina y Conchalí.

Consultado por las evidencias que fueron sustraídas del cuartel, y si afectarían a investigaciones de alta connotación, el general Araya sostuvo que el recinto afectado “es un depósito d on de , efectivamente, se mantienen las evi de ncias y en este momento se sigue realizan d o to d o el arqueo y revisan d o to d o el inventario. La primera investigación d a cuenta de estas 18 armas, espero que no sean más” , relevó.

Asimismo, agregó que también desaparecieron “otras especies que están asociadas a evidencia”, sin individualizar los casos asociados.

Finalmente, sobre los tres detenidos, todos de nacionalidad chilena, sostuvo que “son sujetos que tienen antecedentes penales, antecedentes policiales, por hechos de similar naturaleza”.

En tanto, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó que “las diligencias siguen activas por el caso” y que “hay tres personas detenidas, que fueron a control de detención y que están imputadas por el delito de robo”.

Agregó que, tal como señaló el Ministerio Público, “está identificada en términos generales la banda y su modus operandi”.

“Hasta ahora hay 11 d omicilios allana d os y esperamos que las d iligencias continúen en relación a d omicilios y de tenciones de sujetos que están vincula d os a este robo” , agregó, para luego confirmar que “ efectivamente hay más personas por de tener”.

Ministerio Público

Las declaraciones se producen la misma jornada en que el Ministerio Público formalizó a tres imputados por el delito de robo y porte de armas de fuego.

Los sujetos, identificados como Bryan Ramírez Villalobos, Luis Lobos Landaez y Christopher Segovia Vega, quedaron en tránsito luego de que el tribunal rechazara la solicitud de prisión preventiva por parte de la Fiscalía. Dado que la apelación verbal ocurrió en el mismo acto, los imputados quedarán retenidos hasta que el asunto sea zanjado por la Corte de Apelaciones de Santiago.

El fiscal Marcelo Leiva explicó que “el tribunal estableció que efectivamente está acreditada la participación en el robo, pero no en la tenencia ilegal de armas de fuego”. Añadió que esa fue la razón por la cual presentaron un recurso de apelación el que debería resolverse este miércoles.