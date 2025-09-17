SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Robo en Labocar: Carabineros confirma tres detenidos tras allanamientos en 11 domicilios de la Región Metropolitana

Carabineros confirmó la detención de tres personas por el robo en el cuartel policial, desde donde fueron sustraídas al menos 18 armas de fuego y evidencias criminales. "Espero que no sean más", indicó esta tarde el director general de la institución, Marcelo Araya.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Personal policial que investiga el robo en Labocar realizó 11 allanamientos en la Región Metroplitana.

Esta jornada, el Ministerio Público confirmó que tres personas fueron detenidas por su participación en el robo ocurrido el sábado pasado en dependencias del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), en la comuna de Santiago, desde donde fueron sustraídas al menos 18 armas de fuego y evidencias criminales.

Y, al respecto, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, señaló esta tarde que, tras estas detenciones, los equipos especializados OS9 y OS7 siguen realizando diligencias para lograr nuevas detenciones y recuperar los elementos robados.

“Seguimos trabajando con la finalidad de buscar al resto de la banda. Eso ha significado a lo menos 11 allanamientos en la Región Metropolitana, con la finalidad de seguir aportando el máximo de pruebas y, por sobre todo, esperando la recuperación de las especies, particularmente las armas de fuego”, indicó la autoridad policial.

Los operativos tuvieron lugar en las comunas de Huechuraba, Cerrillos, Colina y Conchalí.

Consultado por las evidencias que fueron sustraídas del cuartel, y si afectarían a investigaciones de alta connotación, el general Araya sostuvo que el recinto afectado “es un depósito donde, efectivamente, se mantienen las evidencias y en este momento se sigue realizando todo el arqueo y revisando todo el inventario. La primera investigación da cuenta de estas 18 armas, espero que no sean más”, relevó.

Asimismo, agregó que también desaparecieron “otras especies que están asociadas a evidencia”, sin individualizar los casos asociados.

Finalmente, sobre los tres detenidos, todos de nacionalidad chilena, sostuvo que “son sujetos que tienen antecedentes penales, antecedentes policiales, por hechos de similar naturaleza”.

En tanto, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó que “las diligencias siguen activas por el caso” y que “hay tres personas detenidas, que fueron a control de detención y que están imputadas por el delito de robo”.

Agregó que, tal como señaló el Ministerio Público, “está identificada en términos generales la banda y su modus operandi”.

“Hasta ahora hay 11 domicilios allanados y esperamos que las diligencias continúen en relación a domicilios y detenciones de sujetos que están vinculados a este robo”, agregó, para luego confirmar que “efectivamente hay más personas por detener”.

Ministerio Público

Las declaraciones se producen la misma jornada en que el Ministerio Público formalizó a tres imputados por el delito de robo y porte de armas de fuego.

Los sujetos, identificados como Bryan Ramírez Villalobos, Luis Lobos Landaez y Christopher Segovia Vega, quedaron en tránsito luego de que el tribunal rechazara la solicitud de prisión preventiva por parte de la Fiscalía. Dado que la apelación verbal ocurrió en el mismo acto, los imputados quedarán retenidos hasta que el asunto sea zanjado por la Corte de Apelaciones de Santiago.

El fiscal Marcelo Leiva explicó que “el tribunal estableció que efectivamente está acreditada la participación en el robo, pero no en la tenencia ilegal de armas de fuego”. Añadió que esa fue la razón por la cual presentaron un recurso de apelación el que debería resolverse este miércoles.

Más sobre:PolicialLabocarroboMarcelo ArayaLuis CorderoCarabineros

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Karina Milei desiste de medida cautelar por audios filtrados: “No afecta la Seguridad Nacional ni la intimidad familiar”

Detienen a sujeto por intento de atropello a carabinera en las inmediaciones del Aeropuerto de La Serena

Informe alerta que el gobierno incumplirá otra vez la meta fiscal este año, con un déficit estructural de 2,5% del PIB

Impugnación a la candidatura senatorial de Ximena Rincón desata guerra entre los comandos de Matthei y Jara

Multa y voto extranjero: diputados PS deponen su rebelión y anuncian apoyo a acuerdo por reformas electorales

Fiscalía solicita ampliar investigación en caso Monsalve y defensa pide diligencias vinculadas al restaurante Ají Seco Místico

Lo más leído

1.
La dura embestida de Rincón contra Vodanovic tras fallo del Tricel que la dejó fuera de carrera senatorial por el Maule

La dura embestida de Rincón contra Vodanovic tras fallo del Tricel que la dejó fuera de carrera senatorial por el Maule

2.
Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

3.
Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

4.
SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

5.
Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

Este teléfono cuesta menos de $300.000 y su batería rinde dos días

Este teléfono cuesta menos de $300.000 y su batería rinde dos días

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Servicios

De cuánto es la multa por no instalar la bandera chilena en los días obligatorios

De cuánto es la multa por no instalar la bandera chilena en los días obligatorios

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Robo en Labocar: Carabineros confirma tres detenidos tras allanamientos en 11 domicilios de la Región Metropolitana
Chile

Robo en Labocar: Carabineros confirma tres detenidos tras allanamientos en 11 domicilios de la Región Metropolitana

Detienen a sujeto por intento de atropello a carabinera en las inmediaciones del Aeropuerto de La Serena

Impugnación a la candidatura senatorial de Ximena Rincón desata guerra entre los comandos de Matthei y Jara

Informe alerta que el gobierno incumplirá otra vez la meta fiscal este año, con un déficit estructural de 2,5% del PIB
Negocios

Informe alerta que el gobierno incumplirá otra vez la meta fiscal este año, con un déficit estructural de 2,5% del PIB

Comisión de Hacienda de la Cámara aprobaría este miércoles proyecto de subsidio al empleo

Sindicatos de la banca piden cambiar la ley para reponer el feriado bancario eliminado por la CMF

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas
Tendencias

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

Este teléfono cuesta menos de $300.000 y su batería rinde dos días

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Copa Libertadores: Racing da el primer golpe en casa de Vélez y pone medio pie en semifinales
El Deportivo

Copa Libertadores: Racing da el primer golpe en casa de Vélez y pone medio pie en semifinales

Deslucido estreno: dos penales de Mbappé permiten la remontada de Real Madrid ante Marsella en la Champions

Con un encuentro incluido: la divertida respuesta del Mono Sánchez tras la frase del Presidente Boric

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Jaime Vadell es el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025
Cultura y entretención

Jaime Vadell es el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025

Incluye una “versión insólita”: Fito Páez sorprende en su sesión Tiny Desk

El Estudio: cómo una sátira a Hollywood se convirtió en la mejor comedia de 2025

Karina Milei desiste de medida cautelar por audios filtrados: “No afecta la Seguridad Nacional ni la intimidad familiar”
Mundo

Karina Milei desiste de medida cautelar por audios filtrados: “No afecta la Seguridad Nacional ni la intimidad familiar”

Comunidad Palestina de Chile emplaza al gobierno a pasar a “acciones concretas” tras informe de investigadores de la ONU que acusa a Israel de genocidio

Trasladan de urgencia al hospital al expresidente brasileño Jair Bolsonaro

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse