Rodrigo Egaña: “Hay personas que no creen que el Estado debe asumir la tarea de proveer educación pública”

A Rodrigo Egaña, actual director de la Dirección de Educación Pública (DEP), organismo a cargo de los SLEP, las autoridades el Mineduc de José Antonio Kast le dijeron que querían nombrar a alguien de su confianza .

El problema es que su puesto es uno de los cargos que son designados a través de Alta Dirección Pública (ADP). Ese proceso implica un concurso que puede tardar meses hasta que el Presidente de la República elija un ganador.

Por eso es que Egaña sugirió una idea a las nuevas autoridades: dar un paso al costado, pero antes de que eso ocurra, nombrar como subrogante al elegido por el gobierno entrante -Pedro Larraín-, cosa de no descabezar al servicio.

Y es que aun cuando su cargo es hasta mayo de 2027, en lo simbólico Egaña siente que, al haber sido nombrado por Gabriel Boric, su estancia en la DEP acabó.

¿Cómo deja el proceso de la Nueva Educación Pública (NEP)?

Cuando el presidente me invitó la reforma estaba en una situación bien crítica, en medio del conflicto del SLEP de Atacama. Se decía que ese era el conflicto terminal del proceso. En 27 meses la educación pública no solo se recuperó, sino que ha ido demostrando que tiene viabilidad. La semana pasada se inició el año escolar y la tranquilidad en el sistema ha sido total. Estamos en una consolidación de una reforma extraordinariamente compleja.

Sin embargo, en este periodo se abrió la puerta a cuestionamientos al proceso al punto de que el nuevo presidente ha dicho que lo revisará.

Habría que explicar el origen de esos ruidos: hay personas que no creen que el Estado debe asumir la tarea de proveer educación pública. Esas personas van a estar permanentemente en una postura crítica a lo que se haga. En segundo lugar, hemos tenido dificultades. Ciertamente el SLEP Atacama no ha sido el mejor ejemplo de cómo deberían hacerse las cosas y tuvimos problemas en Magallanes, pero en general se han mejorado los rendimientos académicos, hemos generado mayor liderazgo, hemos ido fortaleciendo la inversión en infraestructura y el dispositivo financiero, y hemos hecho ajustes en las dotaciones.

¿En qué aspectos del proceso sigue habiendo falencias?

Hay que mantener el énfasis en las mejoras de gestión pedagógica y convivencia. Y junto a eso seguir desarrollando el trabajo de trayectoria educativa, que vinculemos la educación parvularia con la básica y la media. Y para eso se requiere fortalecer la gestión directiva en los SLEP y en los establecimientos. Estamos trabajando un proyecto que vamos a entregar a las futuras autoridades que apunta a desburocratizar la tarea de los directores. Junto a lo anterior hay que todavía mucho trabajo en gestión y desarrollo de las personas. Ahora, todo eso va a ser imposible si no mejoramos el modelo de financiamiento y mayor énfasis a las tareas de infraestructura.

¿Cree que se puede concretar la anunciada revisión de la reforma?

Es perfectamente posible que el gobierno que asume decida poner en revisión aspectos de la política educacional. Ahora, hay que tomar en cuenta que esta es la política pública más evaluada y en ninguna se propone suspender el proceso, sino mejorarlo y eso lo hemos venido haciendo. Yo confío en que se ponga el énfasis en dónde seguir mejorando, más que en decir ‘tenemos que parar y volver a evaluar si tiene sentido seguir con esta política’.

¿Los SLEP ya están asumidos como política de Estado?

Ha habido tres gobiernos -Bachelet, Piñera y Boric- en que esto se ha ido implementando. Y yo esperaría que esto que ha sido aprobado en sus modificaciones en forma unánime en el Parlamento mantenga su implementación y ciertamente demuestre que la educación es una tarea de todo el país a la cual deben concurrir todas las corrientes de pensamiento, pero entendiendo que aquí hay un camino que se eligió, que hay que seguir fortaleciendo, y no hay que desviarse hacia otro completamente distinto que no sabemos cuál sería.

Con 58 de 70 SLEP en régimen o creados, a esta altura parece imposible una contrarreforma.

El imposible en tareas públicas y en gobierno no es una palabra que podamos usar tan fácilmente. Ciertamente un gobierno puede proponer medidas legislativas para cambiar políticas en curso, y también tiene capacidades administrativas para determinar ritmos de implementación de políticas. Pero no he tenido ninguna indicación, salvo algunas declaraciones.

¿Cuánto tienen que ver esas declaraciones en que se haya allanado a dejar el cargo para favorecer el nombramiento de otra persona?

Yo fui nombrado hasta mayo de 2027. Al mismo tiempo fui informado en las conversaciones de traspaso de que el nuevo gobierno quiere nombrar a otra persona. Me parece legítimo. Lo que he planteado es que, dadas las características de la DEP, que no tiene segundo nivel jerárquico ADP, la subrogancia la nombra el director titular y he ofrecido nombrar a un subdirector que sea el futuro director. Se ha hecho en el pasado. Por eso se habla de que esta es una decimotercera bala de plata, un eufemismo para decir que existen las condiciones para que designen a quien deseen. Yo me he allanado y he explicado el mecanismo para que lo podamos hacer de la manera lo más tranquila y transparente posible.

¿Tuvo buen recibimiento?

Es la propuesta lógica. A mí no me han dicho si la van a usar, pero no hay otra. Hay que entender que si se quiere que otra persona asuma la DEP desde ya, es el único mecanismo legal.

Llama la atención ese allanamiento en un proceso marcado por el quiebre en el traspaso.

Es mi responsabilidad que la DEP tenga continuidad completa, al margen de que haya que ir implementando las decisiones de política que tomen las nuevas autoridades.

Pedro Larraín es el elegido para asumir. ¿Qué le parece?

Lo conocí en su rol de asesor de la futura ministra Arzola para temas de la NEP. Él ha estado en varias reuniones y tuvimos una reunión de traspaso en la cual programamos otras nueve con parte de lo que yo entendía sería su equipo.