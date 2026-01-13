SAG refuerza llamado a agricultores de obligatoriedad de informar uso de plaguicidas tóxicos para las abejas: medida entra en rigor el 26 de enero

Desde el 26 de enero se deberá dar aviso a los apicultores por el uso de plaguicidas tóxicos para abejas.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) reforzó el recordatorio para que los agricultores se adecúen a la nueva normativa e informen correctamente el uso de plaguicidas que resulten tóxicos para las abejas. La medida entra en vigencia el próximo 26 de enero en una primera fase, para continuar con una segunda etapa en abril próximo, según la toxicidad del elemento.

De acuerdo al organismo, a contar del último lunes de este mes, los agricultores que usen productos fitosanitarios considerados tóxicos para las polinizadoras deberán dar aviso a los apicultores cercanos a su predio con una anticipación de 48 horas.

El SAG sostiene que “esta nueva obligación forma parte de las nuevas medidas de la Ley Apícola, con el fin de proteger a las abejas, polinizadores esenciales para nuestra agricultura y biodiversidad”.

La regulación también establece horarios en los que se podrá aplicar el producto químico, el que se fijó en los horarios de menor actividad para las colmenas, “como temprano por la mañana o al atardecer”.

También agregan que “el aviso a los apicultores es una exigencia distinta e independiente de la notificación requerida por el Ministerio de Salud”.

De acuerdo al organismo que se encarga de proteger los recursos agrícolas y ganaderos, el 26 de enero entra en rigor el dar aviso cuando los plaguicidas que se empleen sean catalogados como tóxicos para las abejas y en abril, para los medianamente tóxicos.

“Esta responsabilidad recae exclusivamente en quien aplica el plaguicida, quien deberá informar con al menos 48 horas de anticipación y mediante un medio verificable —como correo electrónico, mensaje de texto o escrito (presencial)— a los apicultores ubicados en la zona de influencia próxima a su predio", afirmó el SAG.

De acuerdo a la ley 21.489, se considerará como una infracción gravísima actos u omisiones que puedan “afectar gravemente la salud de las colmenas, causando daños no susceptibles a reparación”, las que pueden ser sancionadas con multas de 100 a 200 unidades tributarias mensuales, es decir, entre cerca de $7 millones a $ 14 millones.

Para realizar el aviso, el SAG no intervendrá, según informa. Por el contrario, habilitará una plataforma donde se encontrarán los apicultores cercanos a los que debería informar el agricultor que use un plaguicida tóxico.

Por lo mismo, llaman a los criadores de abejas a cumplir con el trámite obligatorio e inscribirse en el sitio web y a mantener actualizados en el SIPEC Apícola para el correcto aviso.