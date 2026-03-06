Se posterga formalización de abogados y funcionario judicial en indagatoria por presunta corrupción en Los Ángeles

El Juzgado de Garantía de Los Ángeles declaró legal las detenciones de tres abogados y un funcionario judicial concretadas el jueves, en el marco de una indagatoria por corrupción y otros delitos vinculados al sistema de administración de justicia penal en dicha ciudad.

La investigación está a cargo de la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso.

A petición de las defensas, la magistrada Claudia Aguilera accedió a decretar un receso de la audiencia hasta el domingo 8 de marzo, a las 12.00 horas.

Esa jornada se efectuará la formalización de los cuatro imputados.

El receso permitirá a las defensas estudiar los antecedentes más recientes de la carpeta investigativa.

Por resolución de la magistrada Aguilera, previa solicitud de las defensas, los imputados quedaron detenidos en tránsito en dependencias de la Policía de Investigaciones de Los Ángeles hasta este domingo, cuando deberán ser trasladados nuevamente al tribunal.

Las detenciones se efectuaron en cumplimiento de órdenes de detención solicitadas por la Fiscal Regional de Ñuble al propio Juzgado de Garantía de Los Ángeles y fueron ejecutadas por personal de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de Ñuble de la PDI.

