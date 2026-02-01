Segunda día de formalización en caso ProCultura: renuncia abogado defensor de María Teresa Abusleme

Este domingo prosiguió en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia de formalización de las cinco personas detenidas el pasado viernes en el contexto de la investigación del caso ProCultura.

La jornada resultó marcada por la renuncia del abogado defensor de María Teresa Abusleme, lo que retrasó algunos minutos el desarrollo de la audiencia.

Lo anterior llevó a que el juzgado finalmente llegara a un acuerdo con Abusleme para proseguir con la audiencia: la exdirectora de estudios de ProCultura sería representada por la Defensoría Penal Pública.

Durante el receso de esta jornada, el otrora abogado de Abusleme, Mario Valenzuela, explicó a los medios en el Centro de Justicia que la decisión se habría debido “a discrepancias con la familia y con ella”.

Durante la jornada del sábado, el Ministerio Público formalizó al psiquiatra Alberto Larraín, fundador de ProCultura, además de a María Constanza Gómez, a la ya mencionada Abusleme, a Evelyn Gutiérrez y a Gabriel Prado por el delito de fraude al fisco consumado.

Según detalló el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, el sábado también se estableció la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional contra Prado, quien fue contratado por el GORE para contactar con ProCultura y que sería pareja de Abusleme.

Así las cosas, esta jornada se esperaba que el Ministerio Público continué entregando sus argumentos para solicitar la prisión preventiva sobre los otros cuatro imputados.

Según señaló Bekios el sábado tras el termino de la primera jornada, la petición de las cautelares contra los otros cuatro imputados restantes “debe ir en directa relación con la gravedad del delito que se les imputa y el daño que se habría provocado a recursos que pertenecen a todos los chilenos”.