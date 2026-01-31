Este sábado se inició, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la formalización del psiquiatra Alberto Larraín y los otros cuatro imputados detenidos en el contexto de la investigación del caso ProCultura.

La audiencia inició durante la mañana y se prohibió por orden del juez que fuese transmitida públicamente. Los cinco imputados fueron formalizados esta jornada por el delito de fraude al fisco consumado .

Larraín fue detenido durante la tarde del viernes, jornada en que también fueron capturados María Constanza Gómez, representante legal de ProCultura; María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios de la fundación; Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social Humano del GORE RM, y Gabriel Prado, quien fue contratado por el GORE para contactar con ProCultura y que sería pareja de Abusleme.

Formalizan por fraude al fisco consumado a Alberto Larraín y a otras cuatro personas en el caso ProCultura DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La investigación del caso busca esclarecer la transferencia de 1.600 millones de pesos desde el GORE Metropolitano a la fundación en 2022 en el contexto del plan " Quédate", un programa de prevención del suicidio.

A juicio del Ministerio Público, el contrato entre la fundación y el GORE no se justificaba y solo estaba amparado en la cercanía entre el fundador de la fundación (Larraín) y el gobernador Claudio Orrego.

Según lo señalado por el organismo persecutor, la organización no contaba con las características adecuadas para ejecutar el programa de prevención de suicidio que se pretendía realizar.

Por otro lado, el Ministerio Público también habría solicitado el desafuero del actual gobernador Claudio Orrego, instancia que todavía no habría sido analizada por la Corte de Apelaciones de Santiago luego que la causa fuese trasladada desde Antofagasta.

Formalización por fraude al fisco consumado

El proceso de formalización está encabezado por el fiscal Cristián Aguilar, jefe de la Fiscalía Regional de Antofagasta. Durante esta jornada se estableció la formalización de los cinco imputados por el mismo delito: fraude al fisco consumado.

Durante el receso, el abogado Cristián Arias, quien representa a Alberto Larraín, señaló a la prensa en el lugar sobre la formalización que " Alberto Larraín no ha cometido ningún fraude al fisco, eso no tiene sentido “.

Por otro lado, Alejandro Alegría, quien defiende a María Constanza Gómez, habría señalado que estaría en coordinación con el Ministerio Público para recibir algunos antecedentes sobre la investigación que señala “no forman parte de la carpeta de investigación y que aparentemente van a ser esgrimidos para justificar la prisión preventiva”.

También se refirió a la formalización de esta jornada el abogado Pablo Toloza, quien actúa como querellante en la causa en representación de la UDI y considera que hay el suficiente material para dejar a los imputados en prisión preventiva.

“Nosotros estimamos que están los antecedentes suficientes. Por tanto se reúnen los requisitos del artículo 140 del Código Penal respecto de las medidas cautelares, que ya la Fiscalía ha señalado que va a pedir prisión preventiva. En esta etapa procesal está calificada ya y bastantemente acreditado el delito, la participación de ellos y yo creo que también existe una necesaria cautela. Y por tanto, creo que la prisión preventiva es lo que procede y lo que realmente esta parte querellante va a hacer”, señaló al respecto.

La audiencia se extendió hasta cerca de las 17:00 horas de este sábado. Se espera que continúe durante la jornada del domingo, con la posibilidad de establecer eventuales medidas cautelares.

Por lo anterior, los imputados se mantendrán detenidos en distintos recintos. Larraín fue derivado al anexo Capitán Yáber. Mientras tanto, Abusleme, Magdaleno y Gómez serían llevadas a la cárcel de San Miguel. Finalmente, Prado se mantendría con arresto domiciliario total y arraigo nacional.