Reconstrucción tras incendios: Poduje fija como prioridad 2 mil viviendas de emergencia y apunta a barrios transitorios

El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, afirmó que la urgencia en las regiones de Ñuble y Biobío es levantar viviendas de emergencia para las familias afectadas por los incendios, precisando que se requieren al menos 2 mil soluciones habitacionales de corto plazo.

En entrevista con Meganoticias, el futuro secretario de Estado afirmó que “solo en Penco tenemos alrededor de 3.500 viviendas destruidas, lo que es una situación muy compleja. Ojalá que cuando asumamos el 11 de marzo ya estén todas las viviendas de emergencia localizadas”.

A diferencia de otras emergencias, Poduje explicó que la mayor parte de los damnificados no proviene de campamentos. “En el caso de Ñuble y Biobío tenemos muy pocas viviendas en campamentos; la gran mayoría son sectores de clase media, sectores antiguos o poblaciones y villas”, indicó, destacando que se trata de barrios consolidados que deben ser reconstruidos.

En ese marco, adelantó que se trabaja con los alcaldes en la definición de “barrios transitorios” para reubicar a las familias cerca de las zonas que se van a reconstruir. “Esto es para que hagamos un desplazamiento de las familias y no queden dispersas”, sostuvo.

Por otro lado, se refirió a sus dichos del jueves, durante un seminario de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), donde había generado polémica al señalar que, en ciertos casos, se enfrentará a quienes “le dan más importancia a los árboles que a las personas”.

En ese sentido, el futuro titular del Minvu explicó que se refiere a los “casos excluyentes”.

“Yo tengo que optar por mantener o sacar el árbol para ubicar a las familias. Allí vamos a optar por las viviendas”, afirmó, añadiendo que como ejemplo, en la quinta región, “tenemos 60 casas detenidas porque hay un belloto que protege Conaf, que ni siquiera interfiere directamente en el proyecto, pero el área de influencia obliga a paralizar la vivienda social”.

“Hoy tenemos gente en nuestros servicios que está optando por árboles sobre personas”, sostuvo.