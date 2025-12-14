VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Segunda vuelta presidencial: revisa la cédula electoral para la votación de este domingo

    Ambas candidaturas, de Jeannette Jara y José Antonio Kast, mantienen el mismo número y orden que en la elección de noviembre.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentan este domingo en la elección presidencial de segunda vuelta en Chile.

    Desde el 5 de diciembre, el Servicio Electoral (Servel) mantiene disponible el facsímil de la cédula electoral para la votación que es con carácter obligatorio en territorio nacional y voluntario en el exterior.

    La cédula considera las dos candidaturas que obtuvieron las dos más altas mayorías relativas, en las pasadas elecciones del 16 de noviembre, establecidas por el Tribunal Calificador de Elecciones.

    Ambas candidaturas, de Jara y Kast, mantienen el mismo número y orden que en esa elección.

    El electorado puede ingresar a consulta.servel.cl y conocer el facsímil de la cédula electoral, y también acceder a sus datos electorales, como mesa y local de votación, que serán los mismos de la elección de noviembre.

