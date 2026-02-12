Segundo error en 24 horas: gendarme libera a reo enviado a prisión preventiva en tribunal de Viña del Mar

Un funcionario de Gendarmería liberó por error este jueves a un nuevo reo que había sido enviado a prisión preventiva en Viña del Mar, Región de Valparaíso. El hecho ocurre a 24 horas de una situación similar ocurrida en el Centro de Justicia en Santiago.

El sujeto, identificado como Felipe Díaz Vivanco, era trasladado por un gendarme hasta el Tribunal de Garantía de Viña del Mar para su control de detención. Luego de ser llevado hasta la sala de audiencias, se decretó su ingreso a prisión preventiva, pero el gendarme a cargo lo liberó a pesar de la instrucción ordenada por la magistrada Leticia Morales.

De momento Gendarmería no ha entregado una declaración sobre este nuevo eventual error, el que se suma al ocurrido este miércoles, cuando en el 13° Juzgado de Garantía, un imputado usurpó la identidad de un coimputado, quedando en libertad, pese a una orden de detención que había en su contra desde el año 2024.

El hecho motivó que el director de Gendarmería, Rubén Pérez, tomara medidas disciplinarias: la desvinculación de dos funcionarios y la suspensión de otros dos.

Se está a la espera de que la institución penitenciaria comunique las sanciones por este nuevo hecho.

En tanto, desde el gobierno, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, señaló que tanto en los casos de ayer y hoy, desde la institución se cursaron destituciones de gendarmes.

En esa línea detalló que las sanciones recaerán en todos los involucrados y que afectará a “aquellos que otorgaron mal la libertad, pero también a aquellas jefaturas, direcciones regionales o jefes de unidad que no han ejercido el control directo que deben para que se cumpla con este protocolo”.

Asimismo, añadió que el hecho fue denunciado ante el Ministerio Público “para que se investigue si estos hechos pueden dar lugar a algún tipo de ilícito vinculado a una premeditación, a una concertación o algún dolo que supere la mera negligencia en el otorgamiento de estas libertades”.