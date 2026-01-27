SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Senado aprueba el último nombramiento de Boric en la Suprema

    La nominación del ministro Jorge Luis Zepeda Arancibia fue respaldada en forma unánime.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    En una sesión especial la mañana de este martes, el Senado aprobó en forma unánime la propuesta del Ejecutivo para para nombrar en el cargo de ministro de la Corte Suprema a Jorge Luis Zepeda Arancibia.

    El juez de la Corte de Apelaciones de Santiago será el último nombramiento del Presidente Gabriel Boric en la Suprema.

    Zepeda fue incluido por derecho propio, al ser el ministro más antiguo de su categoría, en la quina definida por el Pleno del máximo tribunal el 27 de octubre, para reemplazar a Juan Eduardo Fuentes.

    El gobierno formalizó su nominación la semana pasada como un candidato de consenso. Se estimó que el juez era el único de los cinco nombres que integraban la quina que podría contar con los votos necesarios.

    La senadora de Renovación Nacional (RN) y presidenta de la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Paulina Núñez, dio cuenta a la Sala del informe favorable de la instancia.

    Núñez destacó que el respaldo en la comisión fue unánime.

    Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, resaltó la trayectoria del magistrado.

    Gajardo sostuvo que el magistrado ha desarrollado sus funciones en la judicatura con “estricto apego al derecho, con respeto a las garantías de todas las partes y con una profunda conciencia del deber en cuanto a asegurar la justicia”.

    “El Presidente de la República estima que la trayectoria, experiencia, probidad y calidad humana del señor Jorge Luis Zepeda Arancibia lo hacen plenamente idóneo para integrar la excelentísima Corte Suprema de Justicia, aportando el fortalecimiento de su función jurisdiccional y al prestigio de nuestras instituciones”, indicó el ministro.

    Los senadores, en tanto, en sus intervenciones para fundamentar el voto, aludieron la situación en el Poder Judicial ante la inédita detención y formalización de la exjueza Ángela Vivanco.

    Alfonso de Urresti, senador del Partido Socialista (PS) recordó que su bancada rechazó la nominación de Vivanco y llamó a la reflexión respecto a ese caso.

    “Estamos ante una ministra de la Corte Suprema ratificada por este Senado, propuesta a este Senado, que está siendo formalizada, privada de libertad y espero condenada, por situaciones brutales, escandalosas, de corrupción, de fallos amañados, de soborno, de cohecho, de las más abyectas conductas ilícitas”, comentó.

    Con este nombramiento, se reducen a tres las vacantes en el máximo tribunal.

    El pasado 15 de diciembre, se determinó la reapertura del concurso para el cupo de Sergio Muñoz, exjuez que fue destituido por una acusación constitucional en el Congreso en octubre de 2024.

    El otro cupo es el de María Teresa Letelier, que dejó el Poder Judicial el 23 de diciembre, al cumplir la edad máxima para permanecer en el cargo.

    Por otro lado, debe definirse el reemplazo de Diego Simpertigue, exministro destituido el 22 de diciembre ante una acusación constitucional por su vinculación con la llamada trama bielorrusa.

    Los otros nombramientos de Boric

    El primer nombramiento del gobierno de Gabriel Boric en el máximo tribunal fue el de la ministra María Soledad Melo, ratificada por el Senado en octubre de 2022. 

    En octubre de 2024 se ratificó la nominación de las juezas de la Corte de Apelaciones de Santiago Jessica González y Mireya López, para ministras del máximo tribunal y del magistrado de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt Jorge Pizarro, quien postulaba al cargo de fiscal judicial de la Suprema.

    En septiembre de 2025, en tanto, se ratificaron las nominaciones del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Omar Astudillo Contreras y el académico Gonzalo Ruz Lártiga.

    [JMNG1]

    Más sobre:SenadoCorte SupremaGabriel BoricJorge ZepedaÁngela Vivanco

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal de Los Lagos autoriza demolición de vivienda de Julia Chuñil

    Metro y Tren Nos se podrán pagar con tarjetas bancarias desde febrero

    CCS reporta que ventas del comercio anotan dos años consecutivos de crecimiento y superan niveles de 2021

    Diputado Leiva (PS) refuerza reproche al FA y el PC en medio de divorcio oficialista y acusa que actuaron “de manera desleal”

    Juan Valenzuela en picada con Chile Vamos: “No están entendiendo el valor del PDG”

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Lo más leído

    1.
    ¿Qué es la trama bielorrusa? El caso que llevó a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco a ser detenida

    ¿Qué es la trama bielorrusa? El caso que llevó a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco a ser detenida

    2.
    Trabajador fallece tras caer a pozo de aguas servidas en edificio de Las Condes

    Trabajador fallece tras caer a pozo de aguas servidas en edificio de Las Condes

    3.
    Dinero en efectivo, pasaportes y boletas: el detalle de la nueva incautación del OS7 en la casa de Vivanco

    Dinero en efectivo, pasaportes y boletas: el detalle de la nueva incautación del OS7 en la casa de Vivanco

    4.
    Cordero advierte que es “complejo” creer que se puede trasladar “simplemente” un modelo como el de El Salvador a Chile

    Cordero advierte que es “complejo” creer que se puede trasladar “simplemente” un modelo como el de El Salvador a Chile

    5.
    “Gabinete de emergencia para sí mismos”: presidente de la CUT critica nominaciones de Kast

    “Gabinete de emergencia para sí mismos”: presidente de la CUT critica nominaciones de Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Servicios

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Estados Unidos por el amistoso internacional femenino

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Estados Unidos por el amistoso internacional femenino

    Temblor hoy, martes 27 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 27 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tribunal de Los Lagos autoriza demolición de vivienda de Julia Chuñil
    Chile

    Tribunal de Los Lagos autoriza demolición de vivienda de Julia Chuñil

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Metro y Tren Nos se podrán pagar con tarjetas bancarias desde febrero

    CCS reporta que ventas del comercio anotan dos años consecutivos de crecimiento y superan niveles de 2021
    Negocios

    CCS reporta que ventas del comercio anotan dos años consecutivos de crecimiento y superan niveles de 2021

    Codelco y SQM ganan la batalla final: Corte Suprema rechaza el reclamo de china Tianqi

    Gigante china Anta Sports comprará la participación de la familia Pinault en la alemana Puma y acciones se disparan

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película
    Tendencias

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué se sabe del despliegue del USS Abraham Lincoln por parte de EEUU mientras se intensifican las tensiones con Irán

    “Le pregunté a Vidal por tu mentalidad”: el sorprendente primer diálogo entre Lucas Cepeda y el DT del Elche
    El Deportivo

    “Le pregunté a Vidal por tu mentalidad”: el sorprendente primer diálogo entre Lucas Cepeda y el DT del Elche

    Jaime Fillol lanza dura advertencia para la Copa Davis: “Los serbios son guerreros; ser local no garantiza ninguna cosa”

    Colo Colo amarra al reemplazante de Lucas Cepeda: ByN se reúne para sellar el fichaje de Lautaro Pastrán

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Take That, Back for Good y quince minutos para un hit bajo presión
    Cultura y entretención

    Take That, Back for Good y quince minutos para un hit bajo presión

    “¡Por el poder de Grayskull!“: qué se sabe de Amos del Universo, la nueva película de He-Man

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno

    Candidato republicano a gobernador de Minnesota abandona contienda en medio de duras críticas a política migratoria de Trump
    Mundo

    Candidato republicano a gobernador de Minnesota abandona contienda en medio de duras críticas a política migratoria de Trump

    Italia: Agentes del ICE colaborarán con la seguridad de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán

    Corea del Norte lanza un misil balístico hacia el mar de Japón

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur