Senado aprueba el último nombramiento de Boric en la Suprema

En una sesión especial la mañana de este martes, el Senado aprobó en forma unánime la propuesta del Ejecutivo para para nombrar en el cargo de ministro de la Corte Suprema a Jorge Luis Zepeda Arancibia.

El juez de la Corte de Apelaciones de Santiago será el último nombramiento del Presidente Gabriel Boric en la Suprema.

Zepeda fue incluido por derecho propio, al ser el ministro más antiguo de su categoría, en la quina definida por el Pleno del máximo tribunal el 27 de octubre, para reemplazar a Juan Eduardo Fuentes.

El gobierno formalizó su nominación la semana pasada como un candidato de consenso. Se estimó que el juez era el único de los cinco nombres que integraban la quina que podría contar con los votos necesarios.

La senadora de Renovación Nacional (RN) y presidenta de la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Paulina Núñez, dio cuenta a la Sala del informe favorable de la instancia.

Núñez destacó que el respaldo en la comisión fue unánime.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, resaltó la trayectoria del magistrado.

Gajardo sostuvo que el magistrado ha desarrollado sus funciones en la judicatura con “estricto apego al derecho, con respeto a las garantías de todas las partes y con una profunda conciencia del deber en cuanto a asegurar la justicia”.

“El Presidente de la República estima que la trayectoria, experiencia, probidad y calidad humana del señor Jorge Luis Zepeda Arancibia lo hacen plenamente idóneo para integrar la excelentísima Corte Suprema de Justicia, aportando el fortalecimiento de su función jurisdiccional y al prestigio de nuestras instituciones”, indicó el ministro.

Los senadores, en tanto, en sus intervenciones para fundamentar el voto, aludieron la situación en el Poder Judicial ante la inédita detención y formalización de la exjueza Ángela Vivanco.

Alfonso de Urresti, senador del Partido Socialista (PS) recordó que su bancada rechazó la nominación de Vivanco y llamó a la reflexión respecto a ese caso.

“Estamos ante una ministra de la Corte Suprema ratificada por este Senado, propuesta a este Senado, que está siendo formalizada, privada de libertad y espero condenada, por situaciones brutales, escandalosas, de corrupción, de fallos amañados, de soborno, de cohecho, de las más abyectas conductas ilícitas”, comentó.

Con este nombramiento, se reducen a tres las vacantes en el máximo tribunal.

El pasado 15 de diciembre, se determinó la reapertura del concurso para el cupo de Sergio Muñoz, exjuez que fue destituido por una acusación constitucional en el Congreso en octubre de 2024.

El otro cupo es el de María Teresa Letelier, que dejó el Poder Judicial el 23 de diciembre, al cumplir la edad máxima para permanecer en el cargo.

Por otro lado, debe definirse el reemplazo de Diego Simpertigue, exministro destituido el 22 de diciembre ante una acusación constitucional por su vinculación con la llamada trama bielorrusa.

Los otros nombramientos de Boric

El primer nombramiento del gobierno de Gabriel Boric en el máximo tribunal fue el de la ministra María Soledad Melo, ratificada por el Senado en octubre de 2022.

En octubre de 2024 se ratificó la nominación de las juezas de la Corte de Apelaciones de Santiago Jessica González y Mireya López, para ministras del máximo tribunal y del magistrado de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt Jorge Pizarro, quien postulaba al cargo de fiscal judicial de la Suprema.

En septiembre de 2025, en tanto, se ratificaron las nominaciones del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Omar Astudillo Contreras y el académico Gonzalo Ruz Lártiga.

