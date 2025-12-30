Último nombramiento supremo de Boric: las razones para que el ministro Jorge Zepeda se perfile como carta de consenso

Un año y dos meses han pasado desde que dejó el Poder Judicial, por alcanzar la edad de jubilación, el exministro de la Corte Suprema Juan Eduardo Fuentes. Tras concluir el concurso, hace dos meses el pleno de la Suprema entregó la quina de candidatos para suceder a Fuentes, y de ese listado saldrá el nuevo supremo cuyo cupo aún está vacante.

La premura por designar este cupo se ha ido diluyendo en el tiempo. Tanto así que fuentes del Senado comentan que antes de entrar en conversaciones sobre quién podría ser el nombre para suceder a Fuentes, los senadores se van a dedicar a resolver los tres cupos de ministros de los tribunales ambientales pendientes.

Pese a que aquello será lo primero que se destrabe en la Cámara Alta, senadores de oposición y del oficialismo comentan a este medio que se espera que la votación para el nuevo supremo podría ocurrir en enero y se transforme en el último nombramiento en el máximo tribunal del Mandatario.

Esto podría incluso no ocurrir. Fuentes del Senado comentan que la Comisión de Constitución, que preside la senadora Paulina Núñez (RN), podría dilatar el tema de los ministros ambientales y quedarse sin tiempo para ver el cupo de Fuentes.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

A pesar de que las conversaciones para elegir al nuevo supremo, según reconocen diversas fuentes, van lentas y que aún no existen tratativas formales, igualmente ya existiría cierta claridad respecto a la fórmula con la cual se podría dirimir el nombre.

Hasta ahora los nombramientos en el máximo tribunal, en general, se realizan respetando equilibrios políticos; es decir, se van alternando según la tendencia o sector político que más identifique a los ministros postulantes que integran la quina. Sin embargo, hasta el momento todo indica que tanto el Ejecutivo como los senadores optarán por un nombre neutro y poco conflictivo.

El candidato que toma fuerza

De los cinco candidatos propuestos por la Suprema al Mandatario, quien recibió más votos (16) para integrar la quina fue la actual ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Eliana Quezada. Le siguen la ministra de la Corte de Santiago Marisol Rojas (siete votos), la ministra de la Corte de San Miguel Liliana Mera (siete votos) y la ministra de la Corte de San Miguel María Carolina Catepillán, con seis votos.

Pero en esa quina también está considerado el actual ministro de la Corte de Santiago Jorge Zepeda. El magistrado, a diferencia del resto de las candidatas, fue incluido en el listado por derecho propio , un beneficio para integrar la quina que recibe el ministro de corte más antiguo del Poder Judicial.

Esa calificación le corresponde, en este caso, a Zepeda. Eso le permitirá, según fuentes del Senado, correr con mayor ventaja. Su perfil, de extensa carrera judicial y lejos del cuoteo político, lo hace un magistrado neutro que podría dejar satisfechos tanto al oficialismo como a la oposición.

Jaime Gajardo, ministro de Justicia. Foto: Ministerio de Justicia.

Además, existe otro factor que juega a favor de Zepeda. Dado que los ministros y jueces del Poder Judicial pueden ejercer sus cargos hasta los 75 años, el periodo de este magistrado en el máximo tribunal sería acotado dado que tiene actualmente 72 años . Eso genera buenas expectativas en el Congreso ya que en tres años más su cupo podría ser nuevamente elegido, cosa que no ocurriría si se opta por una ministra más joven.

Si bien la ministra Quezada -de 70 años- también es un nombre que es bien visto por los senadores, para algunos parlamentarios la magistrada está ubicada más a la derecha. En esa quina el Ejecutivo había apostado a que fuera integrada por el ministro de la Corte de Temuco Álvaro Mesa -cercano a la izquierda por su rol como ministro en visita para causas de derechos humanos-, pero el magistrado no logró los votos necesarios y se quedó fuera de este concurso.

Los cupos en la Suprema

Actualmente en la Suprema existen cuatro cupos disponibles de ministros que deben ser nombrados por el Senado tras la nominación del Presidente. Los dos cargos que más tiempo llevan esperando un reemplazo son los del ministro Fuentes, el que tiene una quina ya confeccionada y a la espera de la decisión del Ejecutivo. A esa se suma el asiento que dejó el removido exjuez Sergio Muñoz, cuyo concurso también ya está iniciado.

Los otros dos cupos de supremos para el máximo tribunal que deben ser nombrados se sumaron durante los últimos días. Uno es el del recién removido por el Senado, el exministro Diego Simpertigue, y el de la ahora exministra María Teresa Letelier, quien dejó el Poder Judicial este miércoles tras cumplir la mayoría de edad (75 años) para integrar judicatura. Todos estos, probablemente, queden en manos de la próxima administración debido al receso legislativo de febrero.