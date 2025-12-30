SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Último nombramiento supremo de Boric: las razones para que el ministro Jorge Zepeda se perfile como carta de consenso

    Si bien la magistrada Eliana Quezada también corre con ventajas, el Senado optaría por el magistrado de la Corte de Santiago, quien entró por derecho propio al ser el más antiguo. Los planes se podrían frustrar en caso de que la Comisión de Constitución de la Cámara Alta decida no tramitar más nombramientos.

    Por 
    José Carvajal Vega
     
    Juan Manuel Ojeda
    El ministro de la Corte de Santiago, Jorge Zepeda.

    Un año y dos meses han pasado desde que dejó el Poder Judicial, por alcanzar la edad de jubilación, el exministro de la Corte Suprema Juan Eduardo Fuentes. Tras concluir el concurso, hace dos meses el pleno de la Suprema entregó la quina de candidatos para suceder a Fuentes, y de ese listado saldrá el nuevo supremo cuyo cupo aún está vacante.

    La premura por designar este cupo se ha ido diluyendo en el tiempo. Tanto así que fuentes del Senado comentan que antes de entrar en conversaciones sobre quién podría ser el nombre para suceder a Fuentes, los senadores se van a dedicar a resolver los tres cupos de ministros de los tribunales ambientales pendientes.

    Pese a que aquello será lo primero que se destrabe en la Cámara Alta, senadores de oposición y del oficialismo comentan a este medio que se espera que la votación para el nuevo supremo podría ocurrir en enero y se transforme en el último nombramiento en el máximo tribunal del Mandatario.

    Esto podría incluso no ocurrir. Fuentes del Senado comentan que la Comisión de Constitución, que preside la senadora Paulina Núñez (RN), podría dilatar el tema de los ministros ambientales y quedarse sin tiempo para ver el cupo de Fuentes.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    A pesar de que las conversaciones para elegir al nuevo supremo, según reconocen diversas fuentes, van lentas y que aún no existen tratativas formales, igualmente ya existiría cierta claridad respecto a la fórmula con la cual se podría dirimir el nombre.

    Hasta ahora los nombramientos en el máximo tribunal, en general, se realizan respetando equilibrios políticos; es decir, se van alternando según la tendencia o sector político que más identifique a los ministros postulantes que integran la quina. Sin embargo, hasta el momento todo indica que tanto el Ejecutivo como los senadores optarán por un nombre neutro y poco conflictivo.

    El candidato que toma fuerza

    De los cinco candidatos propuestos por la Suprema al Mandatario, quien recibió más votos (16) para integrar la quina fue la actual ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Eliana Quezada. Le siguen la ministra de la Corte de Santiago Marisol Rojas (siete votos), la ministra de la Corte de San Miguel Liliana Mera (siete votos) y la ministra de la Corte de San Miguel María Carolina Catepillán, con seis votos.

    Pero en esa quina también está considerado el actual ministro de la Corte de Santiago Jorge Zepeda. El magistrado, a diferencia del resto de las candidatas, fue incluido en el listado por derecho propio, un beneficio para integrar la quina que recibe el ministro de corte más antiguo del Poder Judicial.

    Esa calificación le corresponde, en este caso, a Zepeda. Eso le permitirá, según fuentes del Senado, correr con mayor ventaja. Su perfil, de extensa carrera judicial y lejos del cuoteo político, lo hace un magistrado neutro que podría dejar satisfechos tanto al oficialismo como a la oposición.

    Jaime Gajardo, ministro de Justicia. Foto: Ministerio de Justicia.

    Además, existe otro factor que juega a favor de Zepeda. Dado que los ministros y jueces del Poder Judicial pueden ejercer sus cargos hasta los 75 años, el periodo de este magistrado en el máximo tribunal sería acotado dado que tiene actualmente 72 años. Eso genera buenas expectativas en el Congreso ya que en tres años más su cupo podría ser nuevamente elegido, cosa que no ocurriría si se opta por una ministra más joven.

    Si bien la ministra Quezada -de 70 años- también es un nombre que es bien visto por los senadores, para algunos parlamentarios la magistrada está ubicada más a la derecha. En esa quina el Ejecutivo había apostado a que fuera integrada por el ministro de la Corte de Temuco Álvaro Mesa -cercano a la izquierda por su rol como ministro en visita para causas de derechos humanos-, pero el magistrado no logró los votos necesarios y se quedó fuera de este concurso.

    Los cupos en la Suprema

    Actualmente en la Suprema existen cuatro cupos disponibles de ministros que deben ser nombrados por el Senado tras la nominación del Presidente. Los dos cargos que más tiempo llevan esperando un reemplazo son los del ministro Fuentes, el que tiene una quina ya confeccionada y a la espera de la decisión del Ejecutivo. A esa se suma el asiento que dejó el removido exjuez Sergio Muñoz, cuyo concurso también ya está iniciado.

    Los otros dos cupos de supremos para el máximo tribunal que deben ser nombrados se sumaron durante los últimos días. Uno es el del recién removido por el Senado, el exministro Diego Simpertigue, y el de la ahora exministra María Teresa Letelier, quien dejó el Poder Judicial este miércoles tras cumplir la mayoría de edad (75 años) para integrar judicatura. Todos estos, probablemente, queden en manos de la próxima administración debido al receso legislativo de febrero.

    Más sobre:Corte SupremaSupremosGabriel BoricBoricMinistro de la Corte SupremaMinistroJorge Zepeda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026

    “Estamos viviendo probablemente la peor ola de calor de nuestra historia”: Orrego llama a evitar conductas de riesgo en la RM

    Engie desconectará dos plantas de carbón este miércoles, retirando del sistema más de 700 MW de combustible fósil

    Kast reaparece en La Moneda chica y envía mensaje de fin de año: no se refirió a negociaciones con libertarios

    Rusia exhibe el despliegue de misiles Oreshnik con capacidad nuclear en Bielorrusia

    Fiscalía presenta acusación contra Cathy Barriga y pide penas por más de 23 años

    Lo más leído

    1.
    Corte de Santiago revierte expulsión del hijo del excomandante Fuente-Alba y ordena su reincorporación al Ejército

    Corte de Santiago revierte expulsión del hijo del excomandante Fuente-Alba y ordena su reincorporación al Ejército

    2.
    Superintendencia de Educación obliga a colegios particulares a aplicar procedimiento de Aula Segura

    Superintendencia de Educación obliga a colegios particulares a aplicar procedimiento de Aula Segura

    3.
    Con luces de Navidad y en plena vía pública: Carabineros detecta “árbol” de marihuana de tres metros en San Bernardo

    Con luces de Navidad y en plena vía pública: Carabineros detecta “árbol” de marihuana de tres metros en San Bernardo

    4.
    Cierran tres estaciones de Línea 1 de Metro por persona en la vía

    Cierran tres estaciones de Línea 1 de Metro por persona en la vía

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “Estamos viviendo probablemente la peor ola de calor de nuestra historia”: Orrego llama a evitar conductas de riesgo en la RM
    Chile

    “Estamos viviendo probablemente la peor ola de calor de nuestra historia”: Orrego llama a evitar conductas de riesgo en la RM

    Kast reaparece en La Moneda chica y envía mensaje de fin de año: no se refirió a negociaciones con libertarios

    Fiscalía presenta acusación contra Cathy Barriga y pide penas por más de 23 años

    Engie desconectará dos plantas de carbón este miércoles, retirando del sistema más de 700 MW de combustible fósil
    Negocios

    Engie desconectará dos plantas de carbón este miércoles, retirando del sistema más de 700 MW de combustible fósil

    CChC decide cerrar Ciedess: dejará de funcionar de manera definitiva a fines de febrero

    Superintendencia de Pensiones publica en consulta propuesta de régimen de inversión del Fondo Autónomo Previsional

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria
    Tendencias

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    Cómo dormir con calor y aún así tener una buena noche de sueño, según un especialista

    Paqui Meneghini es presentado en la U: “Entiendo las dudas por mi llegada, pero tengo mucha confianza y convicción”
    El Deportivo

    Paqui Meneghini es presentado en la U: “Entiendo las dudas por mi llegada, pero tengo mucha confianza y convicción”

    El desconocido ofrecimiento de José Antonio Kast a Francisca Crovetto para asumir el Ministerio del Deporte

    La UC sigue estructurando su plantel: alcanza acuerdo para la renovación de Clemente Montes

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas
    Finde

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Las peores películas y series que dejó 2025
    Cultura y entretención

    Las peores películas y series que dejó 2025

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

    El músico chileno Angelo Pierattini sufre accidente automovilístico y se encuentra en estado de gravedad

    Rusia exhibe el despliegue de misiles Oreshnik con capacidad nuclear en Bielorrusia
    Mundo

    Rusia exhibe el despliegue de misiles Oreshnik con capacidad nuclear en Bielorrusia

    Un dron contra un muelle: Entregan detalles del supuesto ataque de la CIA en Venezuela

    Las 10 frases más polémicas de Trump en 2025: de la “Riviera de Medio Oriente” al “cállate, cerdita”

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana