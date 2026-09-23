Senado aprueba en general proyecto que permite juicio oral sin la presencia del acusado

La sala del Senado aprobó en general este miércoles el proyecto de ley que permite la continuidad del juicio oral a pesar de la inasistencia injustificada del acusado a la audiencia, conocido como “ley sin escape” o “juicio oral en ausencia”.

La iniciativa fue presentada por la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; junto al ministro de Defensa, Fernando Rabat, e ingresada a la Cámara Alta en abril pasado.

Esta busca modificar el Código Procesal Penal para permitir la continuidad del juicio y la dictación de sentencia incluso sin la presencia de la persona imputada.

Así, esta jornada, obtuvo 29 fotos a favor de los senadores y dos votos en contra, dados por los militantes del Frente Amplio, Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez.

El proyecto avanzó a su discusión en particular en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta y cuenta con suma urgencia otorgada por el Ejecutivo.

Ante lo anterior, el ministro Rabat celebró la aprobación de la iniciativa y resaltó que “uno de los problemas que enfrenta el proceso penal en la actualidad se refiere a aquellos casos en que el imputado, que ha sido debidamente notificado, no asiste de manera injustificada a la audiencia del juicio oral”.

“El gobierno del presidente José Antonio Kast, a través de un mensaje presidencial ha presentado un proyecto de ley que supera esa situación y que permite, resguardando los derechos del imputado, seguir adelante con el juicio oral. Y hoy día en la sala del Senado hemos dado un paso importante para ello, puesto que se ha aprobado en general el mencionado proyecto de ley”, agregó el secretario de Estado.

El titular de Defensa agregó que “la próxima semana seguiremos trabajando en la sala del Senado para abordar las distintas indicaciones que han efectuado los senadores a ese proyecto, pero lo relevante es el foco”.

La Corporación señaló que hasta hoy, se han presentado 57 indicaciones, las que serán trabajadas durante la próxima semana.

“Se trata de superar un problema que hoy día ha presentado el régimen de la reforma procesal penal”, relevó Rabat.

Desde la cartera de Defensa, también destacan que la iniciativa de ley busca resolver una situación que actualmente puede derivar en la paralización temporal de causas penales por la ausencia del acusado, evitando así que su incomparecencia impida el avance del proceso.

Proyecto de Juicio Oral en Ausencia

El mensaje presidencial busca modificar el Código Procesal Penal con un artículo único que incluye 14 numerales, donde se establecen las condiciones para continuar con el procesamiento de los imputados, pese a no comparecer a las audiencias.

Por ejemplo, el texto agrega un nuevo artículo, el 285 bis, que señala que “en el caso de que el acusado no comparezca injustificadamente a la audiencia de juicio oral, el tribunal de oficio o a petición de parte, tras escuchar a todos los intervinientes, podrá ordenar que la audiencia se celebre en ausencia del acusado”, estableciendo condiciones para poder continuar.

Entre ellas, que el acusado haya sido debidamente notificado de la audiencia de juicio oral; que haya sido declarado rebelde durante o con posterioridad a la celebración de la audiencia de preparación de juicio oral; o que la pena privativa o restrictiva de libertad que es solicitada en la acusación no fuera superior a cinco años. “Si se trata de una acusación en la que se piden dos o más penas privativas o restrictivas de libertad, que la suma de ellas no supere los cinco años”, establece el proyecto, entre otras disposiciones.

También regula qué ocurre cuando el acusado se presenta tardíamente a las audiencias o cuando la defensa presenta su renuncia.