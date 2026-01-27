Senadora Carvajal valora aprobación de Ley de Incendios tras urgencia levantada por catástrofe en Ñuble y Biobío
La senadora Loreto Carvajal (PPD) quien interrumpió al Presidente Gabriel Boric, para exigir urgencia a la Ley de Incendios Forestales, valoró la aprobación de la iniciativa.
Durante la tarde de este martes, la Sala del Senado aprobó la Ley de Incendios Forestales con una amplia mayoría, luego de abordar todas las normas que no fueron objeto de observaciones.
Tras la votación, la senadora Loreto Carvajal (PPD), integrante de la Comisión de Agricultura, valoró las gestiones realizadas desde su comisión y expresó que “quiero valorar profundamente el trabajo que se ha hecho en la Comisión de Agricultura con nuestra colega, la senadora Alejandra Sepúlveda (FRVS), lo propio también en la Comisión de Hacienda, pero particularmente la disposición del Ejecutivo a avanzar en esta materia donde hemos señalado se requiere una institucionalidad fortalecida“.
Cabe recordar que, en el contexto de la catástrofe en las regiones del Ñuble y Biobío, la legisladora interrumpió al Presidente Gabriel Boric durante un punto de prensa, para abordar la urgencia de la aprobación del proyecto.
En la instancia, la senadora oficialista expuso que “no lo ha puesto en tabla”, haciendo referencia a la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Ximena Rincón. Ante esta situación, el mandatario respondió asegurando que desde el Ejecutivo ha sido prioridad.
Respecto a la demora desde la comisión encargada de la futura ministra de Energía, la senadora PPD dijo que “hicimos mucha fuerza porque se viera de manera rápida. Lamentamos que, efectivamente, no hayamos tenido en curso esa ley, pero hoy día valoramos lo que ha ocurrido en el Senado, mayoritariamente aprobada y en donde se ha despachado justamente esta ley” recalcando que fue ingresada en marzo del 2025 a la Comisión de Hacienda.
