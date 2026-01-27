Sala del Senado aprueba el proyecto de Ley de Incendios Forestales
Luego de el tenso cruce entre el gobierno y la Comisión de Hacienda del Senado, la iniciativa se aprobó con amplia mayoría en la Sala y pasa a tercer trámite constitucional.
El Senado aprobó el proyecto de Ley de Incendios Forestales con amplia mayoría y este pasó a tercer trámite constitucional. Esto tras su paso por la Comisión de Hacienda y luego de las tensiones con entre el gobierno y parlamentarios por la demora de la tramitación.
En el marco de los incendios forestales que afectan a las regiones del Biobío y Ñuble, la iniciativa legislativa fue aprobada por la Sala del Senado. El proyecto busca prevenir la propagación de incendios forestales con medidas y presupuesto destinado a ello.
Durante la discusión, se encontraba presente la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, quien explicó que “esta iniciativa crea un marco jurídico nuevo en torno a dos fases del ciclo de riesgo, como son la prevención y la mitigación de incendios forestales".
El debate se concentró principalmente en el foco preventivo ante las eventuales amenazas por un siniestro de gran magnitud, mientras que, por otro lado alegaban que esta no aborda completamente la persecución de los culpables y advierten un impacto económico para los pequeños propietarios.
“Yo quisiera señalar muy claramente, primero, que ese no es objeto del proyecto, porque estamos hablando de un proyecto de prevención, pero además tener presente que el delito de incendio ya existe en el Código Penal, y es uno de los delitos que cuenta con penas más altas en nuestro sistema actualmente” expresó la ministra.
Por su parte, el senador José Miguel Durana (UDI) expuso que “la imposición de cortafuegos a costo exclusivo de pequeños agricultores, sumada a la inutilización de tierra agrícola de alto valor productivo, sin incentivos, sin mecanismos de compensación adecuado, más allá de un eventual procedimiento expropiatorio, resulta una medida desproporcionada y en los hechos abusivo”.
Finalmente, tras la aprobación de las modificaciones realizadas por las comisiones de Agricultura y Hacienda, el proyecto volverá a la Cámara de Diputados para ser aprobada y promulgada, o de lo contrario, se rechace y pase a comisión mixta.
El trayecto de la ley
El proyecto fue entregado por el Ejecutivo en octure de 2023. Cuatro meses más tarde, tendría mayor repercusión por los incendios forestales que afectaron principalmente a la comuna de Viña del Mar, y otras zonas en la Región de Valparaíso.
En marzo de 2024, luego de la aprobación por la Cámara de Diputados, avanzaría a segundo trámite constitucional en el Senado. Sin embargo, tras su paso por la Comisión de Agricultura, el proyecto quedaría estancado en la de Hacienda.
Por ello, se produjo un cruce entre el gobierno y la Comisión del Senado por la demora en su tramitación, pese a la urgencia calificada de discusión inmediata. Finalmente, la iniciativa pasó a la Sala del Senado y fue ...
¿En qué consiste?
La Ley de Incendios Forestales es una iniciativa legislativa cuyo objetivo es prevenir y mitigar las amenazas que permitan el desarrollo de este tipo de catástrofes, por medio del fortalecimiento de herramientas y presupuesto destinado a medidas preventivas y mayor fiscalización.
Dentro de las medidas más relevantes del proyecto, existen:
- Zonas de Interfaz Urbano-Rural Forestal (ZIURF): Se propone incorporar estas áreas dentro de la planificación terrirotial, es decir, aquellas que colindan directamente con la vegetación forestal, deberán cumplir un estándar de construcción más estricto para evitar el reiesgo de propagación de incendios
- Áreas de amortiguación forestal: Permite al Servicio Nacional Forestal (Sernafor, actual Conaf) definir franjas de seguridad, cuyos propietarios estarán obligados a reducir el combustible vegetal -cortar pasto, podar árboles, crear cortafuegos- dentro de ellas.
- Clasificación de riesgo: El Sernafor, tendrá la tarea de analizar el nivel de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por incendios forestales para, posteriormente, calificar la zona de riesgo como bajo, medio, alto o crítico.
- Fiscalización: El Sernafor será el ente fiscalizador sobre las disposiciones de la ley, reglamentos e instrucciones establecidas, con medidas como patrullajes e intervención en caso de ser necesario.
- Sanciones: La iniciativa pretende establecer sanciones por incumplimiento de medidas preventivas que se califican en leves (1 a 100 UTM), graves (hasta 1.000 UTM) y gravísimas (hasta 3.000 UTM).
