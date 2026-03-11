Senadora Loreto Carvajal rompe el protocolo y le pide selfie al Rey de España, Felipe VI

En el marco de la ceremonia del cambio de mando presidencial que se desarrolla este miércoles, la senadora PPD Loreto Carvajal fue una de las integrantes de la Comisión de Pórtico que recibió a los invitados.

Fue en medio de dicha instancia que, saliéndose del protocolo, le pidió al Rey de España, Felipe VI, tomarse una fotografía junto a él, lo que fue captado por las diversas cámaras dispuestas en el lugar.

⏱️Minuto a Minuto | Senadora Loreto Carvajal sorprende al rey Felipe VI de España tras pedirle una selfie https://t.co/uHw4FEQd2V pic.twitter.com/8xFyM4tmRS — La Tercera (@latercera) March 11, 2026

Tras esto, la parlamentaria colgó el retrato en su cuenta de Instagram.

Pero esa no fue la única selfie que solicitó Carvajal, pues cuando pasó a su lado el Presidente Gabriel Boric, también le hizo el mismo requerimiento.

Y lo mismo con el presidente de Argentina, Javier Milei.