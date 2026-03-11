Senadora Loreto Carvajal rompe el protocolo y le pide selfie al Rey de España, Felipe VI
La parlamentaria PPD, además, también le solicitó al Presidente Gabriel Boric tomarse una foto junto a él.
En el marco de la ceremonia del cambio de mando presidencial que se desarrolla este miércoles, la senadora PPD Loreto Carvajal fue una de las integrantes de la Comisión de Pórtico que recibió a los invitados.
Fue en medio de dicha instancia que, saliéndose del protocolo, le pidió al Rey de España, Felipe VI, tomarse una fotografía junto a él, lo que fue captado por las diversas cámaras dispuestas en el lugar.
Tras esto, la parlamentaria colgó el retrato en su cuenta de Instagram.
Pero esa no fue la única selfie que solicitó Carvajal, pues cuando pasó a su lado el Presidente Gabriel Boric, también le hizo el mismo requerimiento.
Y lo mismo con el presidente de Argentina, Javier Milei.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.