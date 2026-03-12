Senadores PS entregan carta en Embajada de México por eventual nombramiento de Chahuán (RN) como embajador

A la embajada de México en Chile llegó este jueves la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, y el jefe de bancada de aquella colectividad, el senador Juan Luis Castro, para entregar una carta dirigida a la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum.

El documento expresaba la preocupación por el eventual nombramiento del exsenador Francisco Chahuán (RN) como embajador de Chile en México.

Los parlamentarios del PS buscan informar a la mandataria mexicana sobre la iniciativa impulsada por Chahuán en el Congreso chileno sobre el proyecto de ley de conmutación de penas privativas de libertad.

Vodanovic agradeció que la embajadora de México, Laura Moreno, recibiera la carta y explicó que esta acción busca alertar sobre las implicancias de la iniciativa a la mandataria mexicana.

“El compromiso con los derechos humanos no es de un sector político, es un compromiso de todos. Este proyecto, además de ser técnicamente muy deficiente, podría permitir que más de 12 mil personas queden en libertad, incluidos condenados por delitos graves y también responsables de violaciones a los derechos humanos”, afirmó Vodanovic.

En tanto, Castro sostuvo que la carta busca fijar una posición política clara frente a la iniciativa. “Advertimos que de no mediar cambios íbamos a pedir formalmente que el gobierno de México no otorgue el beneplácito al posible nombramiento de embajador al exsenador Chahuán”, indicó.

Adicionalmente, cuestionó a el origen del proyecto y sus posibles efectos. “Con los días hemos sabido que esto fue un verdadero plagio, escrito desde Punta Peuco. Aquí no solo se pone en cuestión la justicia en materia de derechos humanos, sino también respecto de cientos de víctimas de delitos graves, porque esta iniciativa permitiría conmutar penas incluso a condenados por abusos sexuales y otros delitos de extrema gravedad”, sostuvo.

La carta entregada en la embajada será remitida por vía diplomática a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.