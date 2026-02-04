Senapred cifra en más de 1.100 las viviendas afectadas por temporal en la RM

Un balance preliminar del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) estima que son más de 1.100 las viviendas afectadas, principalmente en la comuna de Maipú, tras el sistema frontal que azotó a la Región Metropolitana el reciente fin de semana.

Según explicó el director regional de Senapred, Miguel Muñoz, el fenómeno generó precipitaciones de una intensidad inusual en un corto periodo de tiempo, lo que provocó el colapso de los sistemas de evacuación.

En la entrevista con radio Agricultura, Muñoz precisó que la cifra de viviendas afectadas se encuentra en proceso de validación a través de la Ficha de Información Básica de Emergencia (FIBE).

“Hay un sistema en línea donde la gente informa su afectación, pero se debe verificar su potencial a través de la ficha para determinar cuan dañadas están realmente”, señaló la autoridad.

Además de Maipú, se reportaron incidentes en el sector oriente, específicamente en Las Condes, con un total de 22 viviendas afectadas y activaciones de quebradas en Lo Barnechea, que derivaron en personas atascadas dentro de sus vehículos, quienes tuvieron que ser rescatadas por Bomberos

El director metropolitano de Senapred fue enfático al señalar la complejidad para predecir el impacto de estos eventos meteorológicos , advertidos desde el jueves 29.

Hubo una Alerta Temprana Preventiva, emitida por Senapred, para las zonas precordilleranas debido al riesgo de remociones, que inesperadamente se desplazó hacia el valle, concentrándose sobre Maipú.