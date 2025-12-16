Senapred declara alerta roja en Santo Domingo y solicita evacuación de cuatro sectores
Desde Conaf informaron que son quince hectáreas afectadas por el siniestro.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja en la comuna de Santo Domingo y solicitó la evacuación mediante el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) en los sectores Bucalemito, Horizonte del Mar, San Guillermo y Media Luna de San Enrique.
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que son quince hectáreas afectadas por el siniestro.
Se desplegaron los siguientes recursos: tres compañías del cuerpo de bomberos de Santo Domingo y Navidad, nueve brigadas terrestres, dos técnicos, dos aviones de combate, dos helicópteros de combate, un avión de coordinación, un skidder y una unidad de análisis y diagnóstico de Conaf.
El incendio se ubica en el sector de Bucalemito y “en consideración a este antecedente y con base en la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred mantiene la alerta roja para la Comuna de Santo Domingo, por incendio forestal, que se encuentra vigente desde el 16 de diciembre de 2025″.
