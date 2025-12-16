Senapred declara alerta roja en Santo Domingo y solicita evacuación de cuatro sectores

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja en la comuna de Santo Domingo y solicitó la evacuación mediante el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) en los sectores Bucalemito, Horizonte del Mar, San Guillermo y Media Luna de San Enrique.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que son quince hectáreas afectadas por el siniestro .

Se desplegaron los siguientes recursos: tres compañías del cuerpo de bomberos de Santo Domingo y Navidad, nueve brigadas terrestres, dos técnicos, dos aviones de combate, dos helicópteros de combate, un avión de coordinación, un skidder y una unidad de análisis y diagnóstico de Conaf.