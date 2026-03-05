Senapred declara alerta roja para la comuna de Galvarino por incendio forestal: se activó mensajería SAE para evacuación

Incendio forestal en cerros de Viña del Mar. Captura de pantalla.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la comuna de Galvarino, en la Región de La Araucanía, debido a un incendio forestal cercano a sectores poblados.

De acuerdo a la información proporcionada por el organismo, el siniestro denominado Huilcán Llamin se encuentra en combate por parte de los equipos de emergencia.

El fuego, de momento, ha destruido una superficie de 10 hectáreas.

Hasta la zona se han trasladado voluntarios de Bomberos de Galvarino, además de seis brigadas, dos técnicos y dos aeronaves de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), como también una maquinaria pesada y un camión cisterna.

Adicional a lo anterior, durante la tarde se activó la mensajería del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) para solicitar la evacuación del sector Huilcán Llamin debido al riesgo que significa el avance del fuego, que se dirige a sectores habitados.

El director de Senapred La Araucanía, Ian Gorayeb, reforzó el llamado, señalando que “por incendio forestal se ha activado la evacuación a través del sistema SAE para el sector Huilcán Llamin hoy, a las 16.39 horas”.

La autoridad recalcó que las personas deben realizar la desocupación del lugar con una mochila de emergencia y obedecer las instrucciones del personal desplegado.