Sernac informa alerta de seguridad para camionetas Nissan por problema que podría ocasionar fallas en frenado

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó este martes uque Nissan emitió una alerta de seguridad relacionada a problemas mecánicos en su modelo de camioneta Navara (D23) comercializadas en Chile durante los años 2022 al 2025.

De acuerdo al detalle entregado por el organismo, el problema afecta a los vehículos Navara (D23) de origen mexicano y argentino. En el país se comercializaron hasta 5.561 unidades que podrían presentar el problema con el frenado.

El Sernac consigna que “de acuerdo a lo informado por Nissan se ha detectado que, en usos constantes de conducción severa ‘Off road’, la vibración excesiva podría agrietar el tubo de freno provocando una fuga de líquido de freno”.

Eso implica un riesgo relacionado a que exista “fuga o pérdida” de la presión hidráulica, lo que generaría “un fallo progresivo o total del frenado, aumentando el riesgo de colisión y lesiones a los ocupantes y terceros".

De igual forma, se informó que hasta la fecha no se han reportado accidentes debido al desperfecto que podría presentarse y también se señalaron las alternativas de solución con la que cuentan los propietarios de los vehículos.

En esa línea, se recomendó a los dueños del modelo, revisar la página web de Nissan y verificar si el Número de Identificación del Vehículo (VIN) está dentro del listado afectado. Tras ello, se recomienda concurrir al concesionario más cercano o tomar contacto con la empresa.

El organismo agrega que la solución a la falla consiste en inspección, evaluación y sustitución del soporte del tubo de freno.

“Se retirará el componente anterior para instalar un nuevo soporte (bracket) reforzado del tubo de freno. El procedimiento es gratuito y tiene una duración estimada de 24 minutos”, señaló el Sernac.