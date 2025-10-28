Sernac oficia a productora de Creamfields Chile por denuncias de robos y problemas en devolución de dinero

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició este martes a la productora Street Machine Producciones S.A., organizadora del festival Creamfields Chile 2025, tras recibir múltiples reclamos de asistentes que denuncian graves fallas de seguridad y problemas con la devolución del dinero del sistema de pago electrónico utilizado durante el evento.

El festival, realizado los días 11 y 12 de octubre en el Club Hípico de Santiago, convocó a miles de personas, pero varios asistentes aseguraron haber tenido una experiencia negativa.

Una de las principales quejas apunta al sistema “cashless”, una modalidad de pago mediante pulsera electrónica en la que se cargaba dinero para realizar compras dentro del recinto.

“Asistí a Creamfields Chile y como parte del sistema de compra al interior, se habilitó un chip para poder cargar dinero y efectuar los pagos. Lamentablemente no ocupé todo el saldo y quedó un balance aproximado de $30.000. Busqué en la web dónde hacer la gestión para el reembolso, pero no había información alguna”, relata un afectado a través de uno de los reclamos ingresados al Sernac.

Casos similares fueron replicados en redes sociales y en plataformas de reclamos, donde los consumidores denuncian que no han recibido información ni mecanismos formales para solicitar la devolución de su dinero.

Además, varios asistentes denunciaron robos masivos dentro del recinto, asegurando que bandas organizadas sustrajeron pertenencias y celulares, e incluso reportaron intimidaciones y una supuesta inacción del personal de seguridad.

Frente a estos antecedentes, el Sernac exigió a la productora entregar una serie de informes y documentos en un plazo de 10 días hábiles, que incluya su versión respecto a los hechos denunciados y su grado de responsabilidad, el número total de consumidores afectados y reclamos recibidos y la cantidad de entradas vendidas y los sectores habilitados en el evento.

De igual modo se requirieron los antecedentes y registros de seguridad sobre los robos y hurtos ocurridos durante el festival, así como el detalle de las medidas adoptadas para resarcir los perjuicios sufridos por los consumidores y garantizar su atención posterior.

El organismo advirtió que, de no recibir respuesta dentro del plazo establecido, podría adoptar nuevas acciones legales o administrativas contra la empresa.

En tanto, se hizo un llamado a otros consumidores afectados a ingresar sus reclamos directamente a través del sitio web www.sernac.cl, llamando al 800 700 100, o acudiendo a las oficinas regionales del organismo.