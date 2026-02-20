SUSCRÍBETE
    Nacional

    Servicio Médico Legal detalla las pericias que realizan para identificar a los fallecidos por explosión de camión en Renca

    Desde la ex Posta Central en tanto, entregaron esta jornada una actualización del estado de los pacientes que atienden en el recinto.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Servicio Médico Legal. Imagen referencial de archivo. Foto: Andrés Piña / Aton Chile. ANDRES PINA/ATON CHILE

    Esta jornada y mediante un comunicado, el Servicio Médico Legal (SML) dio a conocer los procedimientos que se encuentran realizando para identificar los cuerpos de las personas que han resultado fallecidos a raíz de la explosión de un camión que transportaba gas en la comuna de Renca ayer jueves.

    Al respecto, y junto con expresar condolencias por lo ocurrido a los familiares y cercanos de las víctimas, indicaron que por instrucción del Ministerio Público, se ha realizado el levantamiento de cuatro personas fallecidas, cuyos cuerpos fueron trasladados a la sede del SML Región Metropolitana para la realización de los peritajes correspondientes, “orientados a su identificación y a la determinación de la causa de muerte”.

    Junto con esto, han detallado, la Fiscalía solicitó la cooperación de la Unidad de Casos Complejos para efectuar una revisión final del lugar del accidente.

    “Para enfrentar esta emergencia, los equipos de Tanatología, Dactiloscopía, Casos Complejos, Laboratorio y Toma de Muestras se encuentran desarrollando las pericias con carácter prioritario. Del mismo modo, la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) mantiene atención reforzada, con el fin de brindar apoyo oportuno a las familias afectadas”, hna detallado.

    En esta línea, indican, la Dirección Regional se encuentra acompañando a los familiares y supervisando el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

    “El Servicio Médico Legal reafirma su compromiso con el trabajo técnico y coordinado con el Ministerio Público, resguardando en todo momento la dignidad de las personas fallecidas y el acompañamiento respetuoso a sus familias”, concluyen en el documento.

    Ex Posta Central entrega actualización del estado de pacientes

    Esta tarde desde la ex Posta Central de Santiago se entregó una actualización del estado de los heridos que atienden en el recinto.

    Al respecto, el doctor Jorge Ibáñez, subdirector médico del hospital, detalló que la jornada de ayer jueves recibieron a tres pacientes, y uno de ellos por razones previsionales se trasladó de manera temprana a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). Los otros dos en tanto, pemanecen en la ex posta.

    “Los dos pacientes eran pacientes de extrema gravedad, grandes quemados ambos”, indicó. Sobre su estado actual, la autoridad indicó que ya ambos pacientes están identificados y las familias fueron contactadas e informadas.

    Sobre su estado en tanto, detalló que ambos pacientes son hombres adultos de 50 y 63 años respectiavmente, y pasaron por el proceso quirúrgico “y actualmente se encuentran en cuidados críticos en la unidad de UCI de quemados de nuestra institución”.

    Los dos, añadió, están con riesgo vital, conectados a ventilación mecánica y con los cuidados post quirúrgicos y de cuidados críticos.

    De acuerdo a la información entregada esta jornada por las autoridades de Salud, se cifran en al menos 17 los heridos a raíz de esta lamentable emergencia vivida durante la jornada de ayer.

    Más sobre:NacionalExplosiónRencaPosta CentralSMLServicio Médico Legal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

