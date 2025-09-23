SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

Tras un sismo de magnitud 5,1, percibido en las regiones de Los Ríos y Los Lagos durante la madrugada de este martes, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó que se pudiera generar un tsunami en las costas de Chile.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico ocurrió a las 00.36 horas.

Asimismo, se registró a una profundidad de 26 kilómetros y su epicentro se localizó a 136 kilómetros al oeste de Bahía Mansa, lugar situado en comuna de San Juan de la Costa, provincia de Osorno, Región de Los Lagos.

Por lo anterior, se inició una evaluación para determinar si el movimiento telúrico podía provocar un tsunami en el litoral chileno. No obstante, el propio SHOA descartó esa posibilidad minutos después.