Simpertigue niega irregularidades y descarta “estrecha familiaridad” con abogados imputados Lagos y Vargas

A un día de que el Senado revise la acusación constitucional en su contra y luego de que el fiscal judicial de la Corte Suprema cerrara el sumario que lo investiga, el ministro suspendido Diego Simpertigue rompió el silencio y abordó las acusaciones en su contra en el programa Mesa Central de T13.

“En mi concepto, aquí no ha habido ninguna irregularidad”, aseguró al referirse a la cita de lunes donde los legisladores deberán resolver si existen o no las causales contenidas en el libelo que acusa al magistrado de faltar a sus deberes de probidad, abstención e imparcialidad. De ser encontrado culpable, el abogado sería destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años.

Uno de los cargos —y el principal— por el que se le atribuye una falta a la probidad apunta a no haberse inhabilitado de participar en la vista de causas, como ocurrió en la contienda judicial entre Codelco y el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, en la que intervinieron Eduardo Lagos y Mario Vargas, dos abogados cercanos a él y que además están como imputados en la trama bielorrusa que investiga la Fiscalía.

“Lo que me están exigiendo, si es que se acoge ese argumento, es que yo haga gestiones previas para saber quiénes eran los abogados, de qué causa se trataba y qué relaciones había entre los abogados y otros más”, explicó Simpertigue.

Enfatizando en su desconocimiento en la participación de Vargas y Lagos, Simpertigue explicó: “Tanto es así que yo le pedí al secretario de la Corte Suprema, que es ministro de fe, que me diera los audios de la audiencia para acreditar que yo no tomé conocimiento de quiénes eran los abogados, porque en la causa a la que hacemos referencia, aparecía alegando el abogado Gabriel Silber y por otro lado un señor de apellido (José Manuel) Concha. Bueno, lo alegaron, luego vino la discusión, se tomó una decisión y para mí se acabó todo”.

En ese sentido, el suspendido ministro señaló que no conocía que Silber era socio de Lagos y Vargas. Además, descartó mantener “estrecha familiaridad” con los dos abogados actualmente en prisión preventiva.

Y es que además, Simpertigue está bajo la mirada de la justicia por la relación que mantenía con ambos abogados. De hecho, el segundo cargo de la investigación de la Corte Suprema tiene que ver con la falta de prudencia que tuvo al haber viajado junto a Lagos y Vargas en un crucero por Europa, en dos circunstancias.

“Con mi pareja preparamos las vacaciones y estas otras personas que teníamos cercanía o relación es de orden social, en un momento se enteran que vamos de viaje y ellos se agregan a una parte de nuestras vacaciones”, detallo el magistrado suspendido.

Y respecto al financiamiento del viaje, negó que ambos letrados le hayan pagado las vacaciones: “A mí nunca me han regalado nada, nunca he recibido regalos ni dádivas de ningún tipo”.

Ain así, Simpertigue está en tres procesos paralelos: como imputado en la causa penal en la denominada trama bielorrusa, la investigación de la Corte Suprema y la acusación constitucional.

En cuando a las dos últimas, el ministro suspendido dijo en Mesa Central que “lo que uno tiene que hacer en estos casos es simplemente respetar la institucionalidad. No es un conflicto entre dos poderes del Estado. Hay decisiones distintas. La decisión de la Corte Suprema es una decisión basada en elementos disciplinarios y en elementos en los cuales se rindió prueba”.