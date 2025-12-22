SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Simpertigue niega irregularidades y descarta “estrecha familiaridad” con abogados imputados Lagos y Vargas

    El ministro suspendido de la Corte Suprema enfrentará este lunes una acusación constitucional. En paralelo, indagaciones del máximo tribunal apuntan a eventuales faltas a la probidad y a la prudencia.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    A un día de que el Senado revise la acusación constitucional en su contra y luego de que el fiscal judicial de la Corte Suprema cerrara el sumario que lo investiga, el ministro suspendido Diego Simpertigue rompió el silencio y abordó las acusaciones en su contra en el programa Mesa Central de T13.

    “En mi concepto, aquí no ha habido ninguna irregularidad”, aseguró al referirse a la cita de lunes donde los legisladores deberán resolver si existen o no las causales contenidas en el libelo que acusa al magistrado de faltar a sus deberes de probidad, abstención e imparcialidad. De ser encontrado culpable, el abogado sería destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años.

    Uno de los cargos —y el principal— por el que se le atribuye una falta a la probidad apunta a no haberse inhabilitado de participar en la vista de causas, como ocurrió en la contienda judicial entre Codelco y el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, en la que intervinieron Eduardo Lagos y Mario Vargas, dos abogados cercanos a él y que además están como imputados en la trama bielorrusa que investiga la Fiscalía.

    “Lo que me están exigiendo, si es que se acoge ese argumento, es que yo haga gestiones previas para saber quiénes eran los abogados, de qué causa se trataba y qué relaciones había entre los abogados y otros más”, explicó Simpertigue.

    Enfatizando en su desconocimiento en la participación de Vargas y Lagos, Simpertigue explicó: “Tanto es así que yo le pedí al secretario de la Corte Suprema, que es ministro de fe, que me diera los audios de la audiencia para acreditar que yo no tomé conocimiento de quiénes eran los abogados, porque en la causa a la que hacemos referencia, aparecía alegando el abogado Gabriel Silber y por otro lado un señor de apellido (José Manuel) Concha. Bueno, lo alegaron, luego vino la discusión, se tomó una decisión y para mí se acabó todo”.

    En ese sentido, el suspendido ministro señaló que no conocía que Silber era socio de Lagos y Vargas. Además, descartó mantener “estrecha familiaridad” con los dos abogados actualmente en prisión preventiva.

    Y es que además, Simpertigue está bajo la mirada de la justicia por la relación que mantenía con ambos abogados. De hecho, el segundo cargo de la investigación de la Corte Suprema tiene que ver con la falta de prudencia que tuvo al haber viajado junto a Lagos y Vargas en un crucero por Europa, en dos circunstancias.

    “Con mi pareja preparamos las vacaciones y estas otras personas que teníamos cercanía o relación es de orden social, en un momento se enteran que vamos de viaje y ellos se agregan a una parte de nuestras vacaciones”, detallo el magistrado suspendido.

    Y respecto al financiamiento del viaje, negó que ambos letrados le hayan pagado las vacaciones: “A mí nunca me han regalado nada, nunca he recibido regalos ni dádivas de ningún tipo”.

    Ain así, Simpertigue está en tres procesos paralelos: como imputado en la causa penal en la denominada trama bielorrusa, la investigación de la Corte Suprema y la acusación constitucional.

    En cuando a las dos últimas, el ministro suspendido dijo en Mesa Central que “lo que uno tiene que hacer en estos casos es simplemente respetar la institucionalidad. No es un conflicto entre dos poderes del Estado. Hay decisiones distintas. La decisión de la Corte Suprema es una decisión basada en elementos disciplinarios y en elementos en los cuales se rindió prueba”.

    En el caso del Senado, agrega que “me han pedido antecedentes. En menos de un mes, he tenido que recordar situaciones que ya había olvidado y buscar antecedentes en los bancos, en las líneas aéreas, en fin”.

    Más sobre:Diego SimpertigueabogadosAcusación Constitucional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    China condena la “detención arbitraria” de petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos

    Qué se sabe del atentado con coche bomba contra un general militar de Rusia

    CEO de Latam Cargo: “Este es el año en el que más hemos tenido que repensar el negocio”

    Tráfico aéreo de pasajeros en Chile registra en noviembre caída récord desde la pandemia, afectado por huelga en Latam

    Inmobiliaria Las Salinas: “El año 2026 para nosotros es un año relevante”

    Corea del Sur descarta reformar la Constitución para reconocer Corea del Norte como Estado independiente

    Lo más leído

    1.
    “No hemos debatido el monto del sueldo”: Kast evita comprometer una rebaja en su remuneración como Presidente

    “No hemos debatido el monto del sueldo”: Kast evita comprometer una rebaja en su remuneración como Presidente

    2.
    Incendio en Estación Central: fuego destruye locales comerciales colindantes al Persa Estación y deja una persona en riesgo vital

    Incendio en Estación Central: fuego destruye locales comerciales colindantes al Persa Estación y deja una persona en riesgo vital

    3.
    Decretan arresto domiciliario total y arraigo nacional para imputado por incendio forestal en San Pedro de Melipilla

    Decretan arresto domiciliario total y arraigo nacional para imputado por incendio forestal en San Pedro de Melipilla

    4.
    Armada rescata con éxito a familia australiana que quedó varada en sector de canal Ballenero, en Magallanes

    Armada rescata con éxito a familia australiana que quedó varada en sector de canal Ballenero, en Magallanes

    5.
    Tribunal declara admisible querella contra alcalde Sebastián Sichel por presunta denuncia calumniosa

    Tribunal declara admisible querella contra alcalde Sebastián Sichel por presunta denuncia calumniosa

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 22 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 22 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Homicidio en Puente Alto: hombre muere tras ser apuñalado en plena vía pública
    Chile

    Homicidio en Puente Alto: hombre muere tras ser apuñalado en plena vía pública

    Simpertigue niega irregularidades y descarta “estrecha familiaridad” con abogados imputados Lagos y Vargas

    Temblor hoy, lunes 22 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    CEO de Latam Cargo: “Este es el año en el que más hemos tenido que repensar el negocio”
    Negocios

    CEO de Latam Cargo: “Este es el año en el que más hemos tenido que repensar el negocio”

    Tráfico aéreo de pasajeros en Chile registra en noviembre caída récord desde la pandemia, afectado por huelga en Latam

    Monitoreo del gasto público: evidencia para una mejor gestión fiscal

    Qué se sabe del atentado con coche bomba contra un general militar de Rusia
    Tendencias

    Qué se sabe del atentado con coche bomba contra un general militar de Rusia

    Por qué decir groserías te puede hacer más fuerte físicamente, según un estudio

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    “Esteban Andrada quiere llegar a Colo Colo”: representante del meta argentino confirma negociación con los albos
    El Deportivo

    “Esteban Andrada quiere llegar a Colo Colo”: representante del meta argentino confirma negociación con los albos

    Manuel Pellegrini saca pecho tras la goleada del Betis al Getafe: “Es el nivel que uno quiere como equipo”

    A 20 años de su primera corona: Mark Tullo gana el Abierto de Chile y obtiene su tercer título

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo Dos, a los 46 años
    Cultura y entretención

    Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo Dos, a los 46 años

    Muere Julio Zegers, destacado cantautor chileno y ganador del Festival de Viña

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional

    China condena la “detención arbitraria” de petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos
    Mundo

    China condena la “detención arbitraria” de petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos

    Corea del Sur descarta reformar la Constitución para reconocer Corea del Norte como Estado independiente

    Las primeras medidas económicas de Rodrigo Paz acentúan sus diferencias con su vicepresidente en Bolivia

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida
    Paula

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar