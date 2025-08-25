Sin novedades: Armada continúa con búsqueda de tres tripulantes que naufragaron en las costas de Magallanes

La Gobernación Marítima de Puerto Williams informó que hasta este lunes siguen sin novedades en la búsqueda de los tres tripulantes restantes de la lancha motor “Ana Belén”, siniestrada desde el 21 de agosto.

Tras cinco días, las unidades desplegadas en el área de operaciones han enfrentado condiciones meteorológicas adversas , con rachas de viento superiores a los 45 nudos (83 km/h) y olas de entre 3 y 5 metros.

“A ello se suma que los medios aeronavales dispuestos para la rebusca no habían podido operar debido a vientos sobre los 60 nudos (111 km/h)”, indicaron desde la Gobernación.

El comandante del patrullero de servicios generales “Aspirante Isaza”, capitán de fragata Marcos Valderrama Turé, aseguró la continuidad de los esfuerzos: “ Independiente de las condiciones meteorológicas, nuestro compromiso se mantiene intacto” .

Como ha sido la tónica durante las jornadas, los familiares de los pescadores extraviados fueron informados de los avances en reuniones sostenidas en la Gobernación Marítima de Punta Arenas, en contacto telemático con Puerto Williams, repartición que mantiene el control operativo del caso.

En esta quinta jornada, las labores de búsqueda se concentraron en el sector de Bahía Sea, manteniéndose todos los medios disponibles en la zona. Mientras que, según con el pronóstico del Centro Meteorológico Marítimo de Magallanes, para la sexta jornada se esperan vientos de 35 a 45 nudos (65 a 83 km/h), con rachas que podrían alcanzar los 60 nudos (111 km/h), además de una condición de mar gruesa a arbolada.

El paraguayo rescatado

La cónsul paraguaya en Chile, viajó hasta Punta Arenas, María Lucía Fleitas, donde se encuentra en contacto con autoridades y las familias de los tres tripulantes que siguen desaparecidos.

Asimismo, se comunicó para saber del estado del cuarto hombre que navegaba en la lancha motor y que fue rescatado durante el fin de semana, luego de estar casi 25 horas en el mar.

“El compatriota pudo llevar a tierra firme y se refugió en un bosque, donde las autoridades chilenas lo encontraron y lo rescataron”, señaló a un medio paraguayo. Añadiendo que, según el relato del hombre rescatado, grandes olas provocaron que su lancha se vuelque y naufrague.