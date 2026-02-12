SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Sismo de mediana intensidad se sintió entre las regiones de Atacama y Ñuble

    El temblor tuvo su epicentro a 12,76 kilómetros al oeste de Punitaqui.

    Javiera Arriaza 
    Javiera Arriaza
    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico Tendencias / La Tercera

    Un sismo de magnitud 6,1 se registró durante la mañana de este jueves en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico Nacional.

    De acuerdo a la información entregada por el organismo, el sismo se produjo a las 10.34 horas y tuvo su epicentro a 12,76 kilómetros al oeste de Punitaqui, Región de Coquimbo, a una profundidad de 54,4 kilómetros.

    Tras el sismo, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informaron que el sismo se percibió entre las regiones de Atacama y Ñuble. La directora nacional, Alicia Cebrián, indicó que lo están “monitoreando a través de nuestra unidad de alerta temprana en las distintas regiones donde se ha percibido y seguiremos informando a través de nuestros canales oficiales”.

    Junto con ello, desde la entidad señalaron que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la amenaza de tsunami en las costas del país.

    Junto con ello, desde el Centro Sismológico Nacional informaron que a las 10.47 horas hubo una réplica de magnitud 4,1 a 10,2 kilómetros al noroeste de Punitaqui.

