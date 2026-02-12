Sismo de mediana intensidad se sintió entre las regiones de Atacama y Ñuble

La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

Un sismo de magnitud 6,1 se registró durante la mañana de este jueves en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico Nacional.

De acuerdo a la información entregada por el organismo, el sismo se produjo a las 10.34 horas y tuvo su epicentro a 12,76 kilómetros al oeste de Punitaqui, Región de Coquimbo, a una profundidad de 54,4 kilómetros.

Tras el sismo, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informaron que el sismo se percibió entre las regiones de Atacama y Ñuble. La directora nacional, Alicia Cebrián, indicó que lo están “monitoreando a través de nuestra unidad de alerta temprana en las distintas regiones donde se ha percibido y seguiremos informando a través de nuestros canales oficiales”.

Junto con ello, desde la entidad señalaron que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la amenaza de tsunami en las costas del país.

Junto con ello, desde el Centro Sismológico Nacional informaron que a las 10.47 horas hubo una réplica de magnitud 4,1 a 10,2 kilómetros al noroeste de Punitaqui.

🔴 Temblor de magnitud 6.1 a 13 km al Oeste de Punitaqui con una profundad de 54 km. Captado en Vicuña al interior de la misma región de Coquimbo, Chile#temblor #earthquake 地震pic.twitter.com/F55zWSv5zC — Diego Herrera F. 😎 (@Diegoherreraf1) February 12, 2026