Sismo de mediana intensidad se sintió entre las regiones de Atacama y Ñuble
El temblor tuvo su epicentro a 12,76 kilómetros al oeste de Punitaqui.
Un sismo de magnitud 6,1 se registró durante la mañana de este jueves en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico Nacional.
De acuerdo a la información entregada por el organismo, el sismo se produjo a las 10.34 horas y tuvo su epicentro a 12,76 kilómetros al oeste de Punitaqui, Región de Coquimbo, a una profundidad de 54,4 kilómetros.
Tras el sismo, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informaron que el sismo se percibió entre las regiones de Atacama y Ñuble. La directora nacional, Alicia Cebrián, indicó que lo están “monitoreando a través de nuestra unidad de alerta temprana en las distintas regiones donde se ha percibido y seguiremos informando a través de nuestros canales oficiales”.
Junto con ello, desde la entidad señalaron que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la amenaza de tsunami en las costas del país.
Junto con ello, desde el Centro Sismológico Nacional informaron que a las 10.47 horas hubo una réplica de magnitud 4,1 a 10,2 kilómetros al noroeste de Punitaqui.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.