Sistema de Admisión Escolar: 31.531 estudiantes se matricularon por fuera de la fila virtual en 2024

Un hasta aquí desconocido informe de investigación sale a la luz . Se trata del seguimiento a las observaciones que en septiembre de este año la Contraloría General de la República (CGR) le había hecho al Sistema de Admisión Escolar (SAE) y su registro público “Anótate en la Lista” para la Admisión 2024. En ese entonces, el Ministerio de Educación defendió la confiabilidad y transparencia del sistema.

Pero la Contraloría mandató al Mineduc, a través de la Subsecretaría de Educación, a hacer una serie de correcciones detectadas. Es en el informe final de investigación especial N°380, fechado el mes pasado y al que tuvo acceso La Tercera, que la CGR da cuenta de lo que efectivamente reparó la cartera, además de revelar algunos datos.

La pesquisa fue solicitada en diversos momentos por los diputados Eduardo Cornejo, Ximena Ossandón, Marcia Raphael, Sara Concha, Francesca Muñoz, Hugo Rey y Roberto Arroyo.

“A continuación, se expone el resultado de aquellas observaciones clasificadas como Altamente Complejas (AC) o Complejas (C) (...) y cuyo seguimiento fue efectuado por este Organismo de Control”, justifica el informe antes de detallar algunos aspectos.

Dentro de las observaciones que se mantienen, la entidad comandada por Dorothy Pérez señala que una de ellas es que la Subsecretaría de Educación no contaba con manuales de procedimientos o instructivos internos formalizados para el registro público web “Anótate en la Lista”, la cuestionada plataforma externa (tuvo denuncias por un supuesto servicio premium) lanzada con bombos y platillos por la cartera para aquellos estudiantes que no habían logrado cupo en las primeras etapas del SAE buscando evitar las filas presenciales. A pesar de algunas justificaciones de la subsecretaría, la CGR le mandata elaborar la reglamentación interna solicitada en el plazo de 60 días hábiles.

Pero quizás si el dato más grave revelado por Contraloría es el que tiene relación con que identificó la existencia de 31.531 estudiantes matriculados en establecimientos educacionales a nivel nacional que durante el procedimiento de regularización no cumplieron con la correlatividad del registro público digital establecido por la Subsecretaría de Educación, obteniendo una matrícula en un establecimiento educacional para el periodo escolar 2024 sin haberse registrado en el “Anótate en Lista” . “Cabe indicar que dicho registro público digital opera con el fin de que los estudiantes sigan un registro dispuesto para tal efecto y que garantice que se asignará una matrícula en un establecimiento educacional de forma transparente y según el orden de postulación, acorde con la fecha y hora en que postuló a la vacante de matrícula, por lo que los citados alumnos y establecimientos educacionales, no cumplieron con el proceso establecido, obteniendo una matrícula de forma irregular y por fuera del citado registro público digital “Anótate en la Lista”“, se lee en el informe.

Dicho de otra forma, más de 31 mil estudiantes lograron matricularse saltándose al sistema, con lo que el foco se pone en los colegios que permitieron esto.

Y aunque otra vez la cartera intentó exponer sus medidad de control, CGR le dijo que “no se evidencian dentro de dichas acciones los mecanismos de control que restrinjan a los directores y/o sostenedores de los establecimientos educacionales poder matricular a un NNA sin contar con el registro público digital, por lo que se mantiene lo observado”. De cara al futuro, Contraloría le pide a la cartera establecer dichos mecanismos de control.

Tampoco fue subsanado el hecho de que la Subsecretaría no contaba con un proceso estandarizado y formalmente aprobado para realizar acciones con el fin de que los postulandes que al cierre de los procesos regular y complementario en el SAE quedaran en estado “sin matrícula asignada”, fueran orientados para conseguir una matrícula en un establecimiento educacional. Lo mismo ocurre para los aspirantes que siguen sin obtención de matrícula y se encuentran en el registro público de “Anótate en la Lista”.

Contraloría, además, advirtió que la Subsecretaría de Educación no acreditó contar con procedimientos formales de acción frente a la situación acontecida para el proceso de admisión 2024, cuando al 15 de mayo de 2024 existían 4.521 menores sin matrícula a nivel nacional a pesar de que sus apoderados los registraron en el proceso regular y/o complementario en el SAE, o bien en el “Anótate en la Lista”, sin lograr en ninguno de ellos una matrícula. Esta observación se mantuvo porque según el ente fiscalizador no se evidencian en los documentos proporcionados las acciones concretas.

Del mismo modo, se verificó que los sistemas utilizados en el SAE para la Admisión 2024 -Sistema de Información General de Estudiantes, SAE y “Anótate en la Lista”- no contaban con una interoperabilidad entre ellos. “Lo indicado dificulta contar con la trazabilidad de las postulaciones realizada”, dijo la CGR. Y, a pesar de los intentos del Mineduc por explicar sus formas de control, la entidad le dijo que “no se evidencian acciones de control que permitan llevar un seguimiento y supervisión de la trazabilidad del estudiante, por lo que se mantiene lo observado”.

Por otro lado, Contraloría constató que la subsecretaría no contaba con un registro a nivel nacional de los sobrecupos que pudieron ser otorgados en los establecimientos educacionales para los casos en que se requieran y que, debido a la falta de matrícula para el periodo escolar 2024, pudieron ser asignados a los alumnos que se encuentran sin matrícula. Este catastro, al cierre de la investigación, se mantenía en implementación, por lo que lo observado se mantuvo. Tampoco fue subsanado (o explicado) que 233 alumnos tuvieran doble matrícula, o que hubo diferencias en la cantidad de las vacantes indicada en la plataforma del Mineduc y en la del “Anótate en la Lista”.