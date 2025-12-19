“Solo quiero darle un abrazo gigante”: madre de Daniela Sáez agradece rescate de su hija extraviada en Farellones

Leyla Pérez, la madre de Daniela Sáez (26), entregó detalles del hallazgo de la joven que permaneció extraviada durante dos jornadas tras realizar una caminata por el sector montañoso de Farellones, en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana.

Tras el rescate, la mujer agradeció a los equipos que trabajaron en encontrar a la joven, que estuvo compuesto por grupos policiales, arrieros, personal municipal y voluntarios amigos de la familia.

Personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) de Carabineros, fueron quienes lograron encontrar a la joven con vida, alrededor del cerro La Leonera.

Leyla, la madre de Daniela, señaló que “estoy demasiado emocionada, muy feliz y muy agradecida de toda nuestra familia y de los amigos de mis hijos, que se portaron un 7. A Carabineros, al Gope, a la Municipalidad de Lo Barnechea, de Las Condes. A los arrieros, que subieron a caballo y se portaron un 7, a los policías que subieron con sus perritos”.

“Hubo mucho voluntario, que se los agradezco infinitamente, porque de forma desinterada subieron pese al clima que arriba no estaba muy bueno, entonces arriesgaron su vida”

“Hubo psicólogas que nos apoyaron, que nos contuvieron. Y también a la prensa, porque fueron respetuosos en los momentos en que estábamos frágiles no nos obligaron a hablar, todo lo contrario y esperaron esta oportunidad, en que estamos más tranquilos y felices”, sostuvo.

“Lo primero que quiero hacer es darle un abrazo gigante, lo único que quiero es abrazarla y cuidarla”, dijo Pérez con la voz entrecortada.

Detalles del rescate

El teniente coronel Gonzalo Fabris señaló que Daniela, fue rescatada tras el “trabajo del personal Gope y personas que se sumaron a la búsqueda y al rescate en el sector de los faldeos del cerro Leonera, a 4.700 metros sobre el mar”.

“A las 18.50 con un procedimiento técnico, realizado por el Gope, es trasladada con vida a la Clínica Los Andes”, reforzó el policía.

El oficial agradeció a los equipos que se sumaron a las tareas de búsqueda y rescate de la joven. “Creemos que eso conllevó a que halláramos a Daniela con vida”, señaló Fabris.

En la misma línea, agregó que al sitio se subió con un médico, quien prestó la primera revisión médica y contención de la joven universitaria, para luego trasladarla al centro de salud privado.

“Era un sector bastante complejo”, dijo respecto al sitio donde fue ubicada. Con todo, descartó adelantar si la joven contaba con los insumos necesarios para realizar senderismo en la montaña.