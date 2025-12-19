Pasó dos noches en medio de la cordillera: encuentran con vida a joven que se extravió realizando senderismo en Farellones

La familia de Daniela Sáez confirmó que encontraron con vida a l a joven universitaria de 26 años, que estuvo desaparecida desde el miércoles 17 de diciembre en el sector de Farellones, centro de esquí ubicado a 36 km de Santiago, enclavado en la cordillera de los Andes.

La tarde de este viernes personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros llegó en un helicóptero para participar en la búsqueda y recoger a rescatistas ubicados “en un punto de interés”, en el cerro La Leonera, donde se encontraría la joven.

Desde Carabineros informaron que se está realizando el rescate, pues está en sector de complejo acceso. El teniente coronel Gonzalo Febre, del GOPE, señaló que “es un procedimiento que se encuentra en desarrollo, (...) es un lugar complejo, tenemos personal GOPE que está trabajando, tratando de llegar al lugar. Está aproximadamente a 4.700 metros sobre el nivel del mar, es un trabajo que nosotros estamos desarrollando como Carabineros de Chile”.

Daniela Sáez comenzó el ascenso cerca de las 5:00 horas del miércoles junto a su amigo Hernán, sin embargo, él no pudo continuar la ruta y paró en el sector El Pintor, mientras que la joven siguió avanzando sola. Ahí se fijó su última ubicación conocida hasta esta tarde.

La joven no tenía implementos para pasar la noche, ni contaba con linterna ni batería en su teléfono.

Diego Sáez, hermano menor de la joven, explicó en entrevista con Tú Día de Canal 13, que el último mensaje que envió fue a las 14.48, diciendo que iba bajando. Después de ello se perdió su paradero.

El hermano de Daniela contó que el amigo que estaba con su hermana la buscó durante cinco horas, sin conseguir su objetivo. Recién en ese momento avisó a la familia. Todos pasaron la noche en el sector de Farellones para iniciar las investigaciones y dar con el paradero de Daniela.