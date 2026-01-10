SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Subsecretaría de Transportes declara por tercera vez desierta licitación de “Ley Uber”: se complica su puesta en marcha en este gobierno

    Esto deja nuevamente sin proveedor el desarrollo de la infraestructura tecnológica necesaria para que la ley que regula las aplicaciones de transporte de pasajeros entre en vigor antes del término de la administración Boric.

    Por 
    Lya Rosen

    Este viernes la Subsecretaría de Transportes declaró por tercera vez desierta la licitación para contratar a la empresa encargada del desarrollo de una de las plataformas de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (Ley EAT), conocida popularmente como “Ley Uber”, un paso clave para dar continuidad al proyecto que regulará a todas las aplicaciones de transporte de pasajeros.

    En su resolución, la entidad dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) detalló que TIVIT Chile, multinacional tecnológica que opera en diez países de América Latina, “no cumplía con los requerimientos técnicos mínimos de la evaluación técnica establecidos en la intención de compra”, proceso que se desarrolló a través de la plataforma Mercado Público.

    Esto debido a que, como detalló en su comunicado, la compañía proveedora no acreditó experiencia en cinco proyectos informáticos terminados y tampoco cumplió con el apartado de experiencia y certificación de los profesionales del equipo de trabajo propuesto.

    Ante esto, la comisión evaluadora de la Subtrans propuso declarar inadmisible la cotización y, por lo tanto, “desierto el proceso de gran compra para la contratación del “Servicio de Desarrollo de Software e Infraestructura como Servicio”, publicado en el portal www.mercadopublico.cl, bajo el ID 5802363-5889ONAL”.

    Con esto se vuelve muy complicado que, sin un proveedor que desarrolle la infraestructura tecnológica necesaria, la “Ley Uber” entre en vigor antes del término del actual gobierno a inicios de marzo próximo.

    Las críticas del embajador estadounidense a la “Ley Uber”

    A este nuevo traspié se suman las críticas que el nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, realizó este jueves a la ley EAT y la “sobrerregulación” que hay en el país, después de sostener una reunión con un representante de la multinacional Uber.

    “¡Uber está haciendo grandes cosas en Chile! Lamentablemente, la sobrerregulación, como la Ley de Aplicaciones de Transporte, perjudica tanto a las empresas como a los consumidores”, afirmó Judd en su cuenta de X.

    Para luego agregar que; ¡Esperamos seguir colaborando con empresas tecnológicas estadounidenses como Uber y con el gobierno de Chile para que el país siga avanzando en este nuevo año!”

    El término anticipado del anterior contrato

    Cabe recordar que a inicios de octubre, el MTT informó el término anticipado del contrato con la empresa Concordia, encargada hasta ese momento del desarrollo de la mencionada plataforma para Ley EAT, debido a incumplimientos en las exigencias técnicas solicitadas por la cartera.

    Según el comunicado oficial, en ese momento se comenzó a trabajar en los términos de una nueva contratación que permita dar continuidad al proyecto. “Nuestro objetivo siempre ha sido imponer condiciones de seguridad y calidad a las empresas en beneficio de los usuarios, y tomar esta decisión también va en línea con esto”, afirmó el ministro Juan Carlos Muñoz.

    Luego de esto, el mencionado ministerio llamó a una nueva licitación en noviembre pasado con la intención de adjudicarla el 9 de marzo. Sin embargo, como se conoció este viernes, dicha licitación quedó desierta al declarar inadmisible la única oferta recibida por parte de TIVIT Chile Tercerización de Procesos, Servicios y Tecnología SpA., dejando sin adjudicatario el desarrollo de la plataforma de registro de la Ley Uber.

    Qué es la Ley EAT

    La Ley de Empresas de Aplicación de Transporte, también conocida como Ley EAT, Ley Uber o 21.553, es la que regulará a todas las aplicaciones de transporte de pasajeros y los servicios que se presten a través de ellas, como Uber y Cabify.

    Esta fue aprobada en 2023, luego de una discusión de casi 6 años en el Congreso, y permitirá crear un registro de las empresas que prestan servicios de transporte a través de aplicaciones, además de facilitar las labores de fiscalización y mejorar las medidas de seguridad, según detalla la página del Gobierno.

    Esta ya fue promulgada y publicada como ley, pero todavía no está vigente, ya que falta que se apruebe y publique el reglamento en el Diario Oficial. Una vez hecho eso comienza el plazo de 30 días para que entre en vigencia.

    Sin embargo, ante la falta de la empresa que desarrolle una de las plataformas claves para su desarrollo, cada vez se ve más lejana una fecha para su entrada en vigencia.

    Más sobre:NacionalLey UberSubsecretaría de TransportesLicitaciónPlataformaAplicaciones de transporte de pasajeros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bad Bunny arrasa en su regreso al Estadio Nacional con un show de alto impacto

    Muere a los 48 años Andrés Caniulef, reconocido periodista de espectáculos

    Corea del Norte denuncia la incursión de un dron surcoreano y advierte a Seúl que deberá “pagar un alto precio”

    El líder supremo de Irán promete “no dar marcha atrás” frente al aumento de las protestas

    Trump dice que EE.UU. hará “algo” con Groenlandia y advierte: “Si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán”

    Hombre en situación de calle muere tras ser apuñalado en Estación Central

    Lo más leído

    1.
    Se viene el juicio de Cathy Barriga: los seis hechos clave de la acusación que tiene contra las cuerdas a la exalcaldesa de Maipú

    Se viene el juicio de Cathy Barriga: los seis hechos clave de la acusación que tiene contra las cuerdas a la exalcaldesa de Maipú

    2.
    Secuestro psicológico y un plan diseñado desde la cárcel: los detalles de la millonaria estafa que sufrió Amparo Noguera

    Secuestro psicológico y un plan diseñado desde la cárcel: los detalles de la millonaria estafa que sufrió Amparo Noguera

    3.
    Hombre en situación de calle muere tras ser apuñalado en Estación Central

    Hombre en situación de calle muere tras ser apuñalado en Estación Central

    4.
    El ambicioso proyecto de restauración de la Casa Central de la U. de Chile

    El ambicioso proyecto de restauración de la Casa Central de la U. de Chile

    5.
    Estalla una polémica en la Asociación Chilena de Municipalidades por cobro de $ 250.000 en curso para funcionarios

    Estalla una polémica en la Asociación Chilena de Municipalidades por cobro de $ 250.000 en curso para funcionarios

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    Subsecretaría de Transportes declara por tercera vez desierta licitación de “Ley Uber”: se complica su puesta en marcha en este gobierno
    Chile

    Subsecretaría de Transportes declara por tercera vez desierta licitación de “Ley Uber”: se complica su puesta en marcha en este gobierno

    Muere a los 48 años Andrés Caniulef, reconocido periodista de espectáculos

    Hombre en situación de calle muere tras ser apuñalado en Estación Central

    PGU para personas beneficiarias menores de 82 años subirá a $231.732 desde febrero
    Negocios

    PGU para personas beneficiarias menores de 82 años subirá a $231.732 desde febrero

    Superintendencia de Pensiones informa nuevos topes imponibles para 2026

    Polo Apoquindo: el proyecto de oficinas, comercios, restaurantes y viviendas que espera estar operativo este año

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV
    Tendencias

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump

    El favorito Marruecos borra a Camerún y está en semifinales de la Copa Africana de Naciones
    El Deportivo

    El favorito Marruecos borra a Camerún y está en semifinales de la Copa Africana de Naciones

    Gustavo Quinteros le abre la puerta de Independiente a Mauricio Isla

    A solo días de dejar la U: en Perú aseguran que Gustavo Álvarez será el próximo técnico de la selección de ese país

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Bad Bunny arrasa en su regreso al Estadio Nacional con un show de alto impacto
    Cultura y entretención

    Bad Bunny arrasa en su regreso al Estadio Nacional con un show de alto impacto

    Muere a los 48 años Andrés Caniulef, reconocido periodista de espectáculos

    Bruno Mars estrena el primer adelanto de su nuevo disco

    Corea del Norte denuncia la incursión de un dron surcoreano y advierte a Seúl que deberá “pagar un alto precio”
    Mundo

    Corea del Norte denuncia la incursión de un dron surcoreano y advierte a Seúl que deberá “pagar un alto precio”

    El líder supremo de Irán promete “no dar marcha atrás” frente al aumento de las protestas

    Trump dice que EE.UU. hará “algo” con Groenlandia y advierte: “Si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán”

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil
    Paula

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena