    Embajador de EE.UU. en Chile suma nueva crítica a políticas internas y cuestiona la “sobrerregulación” de la Ley Uber

    "La sobrerregulación, como la Ley de Aplicaciones de Transporte, perjudica tanto a las empresas como a los consumidores", indicó Brandon Judd en redes sociales, un día después de criticar la postura del Presidente Gabriel Boric sobre la intervención del gobierno de Donald Trump en Venezuela.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    El nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd. Foto: Aton Chile

    Este jueves, el nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, utilizó sus redes sociales para criticar la “sobrerregulación” que -a su juicio- existe en el país, haciendo referencia en específico a la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, más conocida como “Ley Uber”.

    La publicación se registró luego de que el diplomático sostuviera una reunión, precisamente, con un representante de la multinacional Uber.

    “¡Uber está haciendo grandes cosas en Chile! Lamentablemente, la sobrerregulación, como la Ley de Aplicaciones de Transporte, perjudica tanto a las empresas como a los consumidores. ¡Esperamos seguir colaborando con empresas tecnológicas estadounidenses como Uber y con el gobierno de Chile para que el país siga avanzando en este nuevo año!”, sostuvo el embajador Judd en su cuenta de X.

    Esto, en momentos en que la citada legislación sigue trabada, tras una fallida implementación que se generó luego del cierre anticipado del contrato con la empresa encargada de desarrollar la plataforma central del nuevo marco regulatorio, la que tiene por objetivo llevar un registro único de las empresas de transporte.

    Ese sistema -destinado a resguardar datos de conductores, pasajeros y viajes- es la pieza crítica que permite poner en marcha la ley promulgada en abril de 2023 y cuyo reglamento fue tomado de razón por la Contraloría a inicios de 2025, tras dos intentos fallidos. Desde entonces, y en estricta lógica administrativa, solo faltaba su publicación en el Diario Oficial para que, 30 días después, comenzaran a regir las nuevas exigencias. Sin embargo, esto aún no sucede.

    Cruce de palabras con Boric

    Las declaraciones del embajador Judd se producen un día después de la misma autoridad sostuviera un cruce con el Presidente Gabriel Boric por la intervención militar de EE.UU. en Venezuela.

    El miércoles, el diplomático respondió a la arremetida del mandatario chileno en contra de Donald Trump, tras la operación militar que concluyó con la extracción de Venezuela de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

    “Los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al Presidente de EE.UU. Trump tratando de ganarse su favor sólo se humillan. Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana”, escribió Boric en su cuenta de X.

    Esto, tras una publicación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, en que se señala: “Este es nuestro hemisferio y el Presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada”.

    Y Judd, el miércoles, retrucó estas palabras en la misma publicación del jefe de Estado.

    “Todos los que vivimos en este hemisferio somos responsables de protegerlo. Este es “nuestro” hemisferio. Los líderes que debieran sentirse humillados son aquellos que no han dado un paso adelante para solucionar los problemas de nuestro vecindario común“, escribió.

