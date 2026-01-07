“Este es ‘nuestro’ hemisferio”: embajador de Estados Unidos responde al Presidente Boric por arremetida contra Trump

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, respondió este miércoles a la arremetida del Presidente Gabriel Boric en contra del Mandatario norteamericano, Donald Trump, tras la “Operación Resolución Absoluta” liderada desde Washington y que concluyó con la extracción de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, de Venezuela.

El Mandatario utilizó sus redes sociales para volver a la carga en contra de su par norteamericano y también lanzó fuertes críticas a los líderes mundiales que han entregado su respaldo a la captura del expresidente venezolano para su enjuiciamiento en Nueva York.

“Los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al Presidente de EE.UU. Trump tratando de ganarse su favor sólo se humillan . Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana”, escribió en X.

El Jefe de Estado hizo esta nueva crítica en base a una publicación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, en que se señala:“Este es nuestro hemisferio y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada”.

Judd, en esta jornada retrucó estas palabras en la misma publicación del Jefe de Estado.

Todos los que vivimos en este hemisferio somos responsables de protegerlo. Este es "nuestro" hemisferio. Los líderes que debieran sentirse humillados son aquellos que no han dado un paso adelante para solucionar los problemas de nuestro vecindario común. — U.S. Ambassador to Chile (@USAmbCL) January 7, 2026

Boric marcó su postura el mismo sábado en que se concretó la operación en Caracas, al condenar la intervención norteamericana y asegurar que “sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global”. “Hoy es Venezuela. Mañana podría ser cualquier otro”, dijo.

El Jefe de Estado, además, suscribió una declaración conjunta con España, México, Brasil, Colombia y Uruguay, en la que manifestaron su “profunda preocupación y rechazo” frente a “las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela“, además de sostener que las actuaciones para llevar a cabo la detención de Maduro en la operación militar diseñada por Estados Unidos “contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.