Subsecretaria Leitao por uso de armas no letales en funcionarios municipales: “No tienen la preparación para poder ejercer un rol policial”

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, se refirió a la posibilidad de que los funcionarios de seguridad municipal utilicen armas no letales y el reciente dictamen de la Contraloría que rechazó que los municipios adquieran y hagan entrega de este tipo de armas apuntando que “No tienen la preparación para poder ejercer un rol policial”.

Fue en conversación con Radio Pauta donde la subsecretaria de Prevención del Delito, se refirió al proyecto de seguridad municipal que se encuentra en el Congreso y a la posibilidad de que los guardias municipales utilicen armas no letales.

“El proyecto, que patrocinó, digamos, el que presentó el Ejecutivo viene con elementos de protección para los funcionarios municipales porque nuestra convicción es que los funcionarios municipales no tienen la preparación para poder ejercer un rol policial, no son policías, no tienen la preparación para ello”, mencionó la subsecretaria.

De acuerdo a lo que agregó, “nosotros estamos porque todos los elementos que se le proporcionan a los funcionarios sean para su protección, porque lo que no podemos hacer es que los funcionarios municipales terminen siendo carne de cañón, (...) porque no tienen las facultades, no tienen la posibilidad de ejercer funciones policiales porque no tienen la preparación para ello, lo estamos exponiendo y finalmente pueden terminar falleciendo en un enfrentamiento con delincuentes que no es el rol que a ellos les corresponde”.

La subsecretaria Leitao, además apuntó que “cuando se habla de armas no letales, la verdad es que son menos letales”, enfatizando que “debe ser utilizado por personas que tengan la preparación y el entrenamiento para discernir respecto de cuándo se utiliza o no se utiliza este tipo de armas”.

A la vez, según complementó, ellos apuntan a que los funcionarios municipales obtengan elementos de protección como “casco, chaleco, bastones, gas pimienta, todos son elementos de defensa, por decirlo así”.

Finalmente, según señaló la subsecretaria “Nosotros no estamos de acuerdo en que los funcionarios terminen expuestos a una situación de gravedad producto de enfrentarse a los delincuentes directamente cuerpo a cuerpo porque eso obviamente los expone y pone en riesgo su vida entendiendo que no es la función que a ellos les corresponde ejercer.

La Ley de Seguridad Municipal cumplió la semana pasada, su segundo trámite legislativo luego de que la comisión unida de Seguridad y Gobierno del Senado aprobara el articulado completo del proyecto, que ahora deberá ser votado en la Sala.