    Nacional

    Subsecretario Ramos defiende viaje de Boric a Rapa Nui y evita autocrítica por rechazo de comunidades al estatuto especial propuesto por el gobierno

    La autoridad destacó que Boric ha visitado 54 provincias del país y respecto a la consulta a los isleños, afirmó que se realizó bajo el principio de "buena fe" y que no se podía anticipar un resultado.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    David Tralma
    Santiago 14 de abril 2025. El subsecretario del Interior, Vctor Ramos, junto a la subsecretaria General de Gobierno, el subsecretario de Transportes, y el subsecretario de Redes Asistenciales, anuncianan una serie de medidas de prevencion, control y fiscalizacion enmarcadas en el Plan Semana Santa 2025 del Gobierno. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, se sumó esta jornada a la defensa del viaje del Presidente Gabriel Boric a Rapa Nui, a 22 días del término del gobierno, el que ha despertado una serie de cuestionamientos. Al respecto, aseguró que las críticas las toman “de la mejor manera” y evitó realizar una autocrítica por el rechazo de las comunidades isleñas al estatuto especial propuesto por el Ejecutivo.

    Los cuestionamientos provinieron de la propia jefa comunal, Elizabeth Arévalo Pakarati, quien aseguró que el periplo solo se da “para dar cumplimiento de última hora”.

    A su llegada al territorio insular, Ramos resaltó que el Mandatario ha visitado 54 provincias del país durante sus cuatro años de mandato y que la situación de la isla no “es distinta” al resto de los territorios.

    “(El Presidente) siempre ha tenido un gran interés por estar en cada uno de los lugares, recoger la visión de las personas que habitan los territorios y recoger la visión de cómo se han implementado las obras que bajo su gobierno se llegaron a implementar”, señaló la autoridad.

    En esa línea, Ramos sostuvo que “Rapa Nui no es distinto a otros territorios, se implementaron muchas medidas dentro de nuestro gobierno, desde temas que tiene que ver con el bienestar de las familias, de las mujeres; temas de infraestructura, de rutas, de caminos y evidentemente para el Presidente, Rapa Nui es un lugar igual de importante que cada una de las 54 provincias en las que ha estado”.

    Rapa Nui, 18 de febrero 2026. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, aterriza en el Aeropuerto Internacional Mataveri, para iniciar su visita por Rapa Nui. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Respecto a las objeciones por lo tardía de la visita, Ramos afirmó que “las criticas las tomamos de la mejor manera, creo que estamos en un momento donde hemos mostrado diferentes logros durante estos cuatro años. Nos tocó llegar a gobernar un país muy convulsionado con dos procesos constitucionales, diferentes procesos de recesión económica, hemos logrado poner a Chile en marcha nuevamente”.

    Asimismo, evitó hacer una autocrítica respecto al rechazo al Estatuto Especial para Isla de Pascua planteado por el gobierno, que entre otras cosas, buscaba separar administrativamente a la isla de la Región de Valparaíso.

    “Es importante señalar que uno cuando lleva a cabo una consulta indígena bajo el principio de buena fe, que nos obliga el Convenio 169 de OIT, tiene que ser bajo ese principio. Es decir, usted no puede anticipar que el resultado sea favorable o desfavorable para los intereses del Ejecutivo”, señaló Ramos, quien afirmó que durante estos cuatro años “hemos mejorado el diálogo” con los pueblos indígenas.

    “Nos hacemos cargo estando”, resaltó, descartando que haya existido una “ausencia” del Mandatario en la isla.

    Más sobre:Víctor RamosSubsecretaría del InteriorGabriel BoricRapa NuiIsla de PascuaEstatuto Especial

