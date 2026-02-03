Rapa Nui rechaza propuesta del gobierno que la separaba administrativamente de Valparaíso y creaba gobierno especial en la isla

Este lunes, se dio a conocer que los habitantes de Rapa Nui rechazaron por una amplia mayoría la propuesta de Estatuto Especial del gobierno de Gabriel Boric que buscaba dotar a la Isla de Pascua de un gobierno especial y separarla administrativamente de la Región de Valparaíso.

De acuerdo con el recuento de la votación, la opción “INA” (no en idioma Rapa Nui) rechazó la propuesta por un 87 % de los votos, (959 preferencias), mientras que un 13 % respaldó la propuesta (114 personas).

La propuesta planteaba, entre otras cosas, la separación administrativa y política de la isla de la Región de Valparaíso, como también de formar un Gobierno del Territorio Especial (GTE) con personalidad jurídica propia, patrimonio propio, presupuesto autónomo, integrando mayoritariamente por miembros de la comunidad Rapa Nui (seis de sus ocho integrantes), de acuerdo con la papeleta con la que votaron los habitantes de la isla.

Asimismo, la medida del gobierno pretendía traspasar a este órgano la planificación del desarrollo del territorio especial y la administración de sus tierras y del patrimonio cultural , lo que solo sería ejercido por miembros de la comunidad Rapa Nui.

La iniciativa se presentó en agosto de 2025 por parte del gobierno como una instancia “para saldar una deuda histórica que el Estado de Chile mantiene con el pueblo Rapa Nui”.

La comunidad Honui, que agrupa a 32 familias del territorio insular, dio a conocer el resultado y señaló que “este resultado constituye una señal política inequívoca. El Pueblo Rapa Hui que participó de este proceso no otorgó su consentimiento a la propuesta de Estatuto Especial”.

El grupo agregó que “la autodeterminación implica que somos nosotros quienes definimos libremente nuestro estatus político y nuestro modelo de desarrollo, sin presiones, sin imposiciones, sin diseño institucionales que no emanen de un consenso real del Pueblo Rapa Hui”.

Sin embargo, recalcaron que “el resultado de esta votación no puede ser interpretado como una renuncia a nuestras demandas históricas, ni como un rechazo a la autonomía o al autogobierno. Por el contrario, expresa una objeción política al modo en que el Estado ha conducido este proceso, a la insuficiencia de garantías, a la falta de consensos amplios y a la ausencia de un enfoque verdaderamente descolonizador en la construcción de institucionalidad para Rapa Nui”.