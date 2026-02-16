SUSCRÍBETE
    Nacional

    Alcaldesa de Rapa Nui por gira de Boric: “Es para dar un cumplimiento de última hora”

    La jefa comunal Elizabeth Arévalo Pakarati critica el periplo a la isla a semanas del cambio de mando, y cuestiona que el interés del Presidente por las zonas aisladas o los pueblos originarios "fue meramente un discurso".

    Por 
    Luciano Jiménez
    La alcaldesa Elizabeth Arévalo Pakarati.

    Desde este miércoles 18 de febrero y hasta el viernes 20, el Presidente Gabriel Boric realizará su primera gira hacia Rapa Nui en sus cuatro años de mandato. El periplo tiene un grado de simbolismo pues se produce luego de la polémica de la embajadora de Chile en Nueva Zelda, Manahi Pakarati, quien dejó sus funciones luego de haber promovido la autodeterminación del pueblo de Rapa Nui. En línea con eso, hace dos semanas los habitantes de la isla rechazaron la propuesta del gobierno que la separaba administrativamente de Valparaíso y creaba un gobierno especial.

    Con todo eso como contexto, la alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo Pakarati (Ind.), califica de “tardía” la visita del mandatario, que se da a tres semanas de que el 11 de marzo deje La Moneda para dar paso a su sucesor, José Antonio Kast.

    ¿Cómo ve la gira del Presidente?

    Se lo planteé directamente a su equipo de avanzada, que a mí me parecía que a pocas semanas de dejar el gobierno, de terminar su mandato, es un poco tardío. Además, recuerdo también haber visibilizado en reiteradas veces la necesidad de que viniese al territorio. Cuando asumí como alcaldesa extendí la invitación de manera insistente las veces que he viajado al continente. Hemos solicitado audiencia, cosa que no se nos concedió. Era una manera de visibilizar las necesidades del territorio insular al continente. Pero bueno, nunca ocurrió y hoy siento que venir ahora es como para dar un cumplimiento de última hora por los territorios que le faltaba visitar. Yo no sé qué compromiso podríamos esperar, o de recursos para las necesidades de nuestra comunidad.

    ¿Dice que solo es un viaje para cumplir?

    Es que eso es. Es la sensación que da, en el fondo. Uno en reiteradas veces ha dicho que es uno de los presidentes que nunca ha venido a la isla. Entonces siento que, por cumplir, viene ahora, y no sé qué mucho más se nos puede comprometer.

    ¿Los otros presidentes fueron más comprometidos con la isla?

    Los otros presidentes por lo menos después de uno o dos años de mandato venían y recorrían la isla. Hay algunos que vinieron varias veces. Y eso es una buena señal. Entonces, cuando hablamos de un presidente que desde el inicio instaló la importancia de la descentralización, de visibilizar las necesidades de zonas mucho más aisladas, una persona que viene de Magallanes, alguien que demostró interés por los pueblos originarios, uno finalmente siente, la percepción acá colectiva y generalizada, es que fue meramente un discurso.

    Daniela Silva

    En medio de eso no prosperó su idea de una gobernanza local.

    Se intentó hacer algo, pero en su forma obviamente fracasó completamente.

    ¿Y qué le dirá al Presidente Boric?

    ¿Qué le puedo pedir? Si está a menos de un mes de dejar el cargo. No sabemos qué nos podría comprometer. Imagino que querrá reunirse con autoridades locales y ver cuáles son los flancos abiertos. La duda está en qué más podría resolver. O qué más presupuesto podría comprometer.

    ¿Y qué espera del nuevo presidente Kast?

    Tuvimos un primer encuentro después de su elección, pudimos ir y nos recibió. Pudimos visibilizar nuestras necesidades, que eso es bueno, porque por lo menos ya tiene una visión preliminar. La invitación es que cuando asuma pueda venir a conocer la isla y llevarse las inquietudes.

    ¿Qué le pareció el cese de funciones de la embajadora en Nueva Zelanda?

    Ya se opinó al respecto. Quien tenía que tomar determinación es justamente el gobierno. Es un cargo de confianza.

    ¿Pero le pareció injusto?

    Lo que pasa es que obviamente si uno opina desde la perspectiva, uno entiende esas cosas. Lo que significaba ese comentario uno lo entiende. Pero claramente quien tiene que resolver eso es el Ministerio de Relaciones Exteriores, no yo.

