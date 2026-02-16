Boric alista gira a Rapa Nui tras controversia por Pakarati y rechazo a propuesta de “gobierno especial” en la isla

El Presidente Gabriel Boric realizará un nuevo despliegue regional durante esta semana. Es concreto, el Mandatario realizará una gira de tres días en Rapa Nui, Región de Valparaíso.

El viaje del Mandatario en regiones va en línea con la señal de que el gobierno trabajará hasta el último día, que ha sido el mensaje que ha transmitido a sus ministros y asesores.

La visita del Jefe de Estado está contemplada entre este miércoles 18 de febrero y el viernes 20.

El periplo de Boric por Isla de Pascua se produce a poco más de un mes de la controversia que tuvo en el centro de la polémica a la ahora exembajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati.

La decisión fue revelada en la comisión de Relaciones Exteriores del Senado por el canciller Alberto van Klaveren, el pasado 6 de enero.

Ahí dijo que se resolvió “instruir la adscripción de la embajadora Manahi Pakarati, a partir del 31 de enero, poniendo término a su destinación en Nueva Zelanda y disponiéndose su presentación en el Ministerio de Relaciones Exteriores, para cumplir las funciones que se encomendarán en su momento”.

La medida contra Pakarati se resolvió luego de varias “faltas” que habría cometido y que fueron detectadas por la Cancillería.

La primera de ellas se remonta al pasado 24 de diciembre, día en que compartió en sus redes sociales una publicación a favor de la autodeterminación de la isla de Rapa Nui, pueblo del que es originaria. Por este hecho, el Ministerio de RR.EE. envió una reprimenda a la diplomática.

En medio de estos cuestionamientos, se dio a conocer que en septiembre Pakarati concedió una entrevista a un medio radial en Nueva Zelanda en la que expresó una postura similar. “Tenemos que trabajar en cómo vamos a obtener el autogobierno, porque en mi isla necesitamos el autogobierno”, dijo en esa oportunidad.

El pasado 3 de febrero, en tanto, se conoció que los habitantes de Rapa Nui rechazaron por una amplia mayoría la propuesta de Estatuto Especial del gobierno de Boric que buscaba dotar a la Isla de Pascua de un gobierno especial y separarla administrativamente de la Región de Valparaíso.

De acuerdo con el recuento de la votación, la opción “INA” (No, en idioma Rapa Nui) rechazó la propuesta por un 87 % de los votos, (959 preferencias), mientras que un 13 % respaldó la propuesta (114 personas).