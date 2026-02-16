SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Boric alista gira a Rapa Nui tras controversia por Pakarati y rechazo a propuesta de “gobierno especial” en la isla

    El nuevo despliegue del Mandatario en regiones va en línea con la señal de que el gobierno trabajará hasta el último día. La visita se extenderá entre este miércoles 18 de febrero y el viernes 20.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric.

    El Presidente Gabriel Boric realizará un nuevo despliegue regional durante esta semana. Es concreto, el Mandatario realizará una gira de tres días en Rapa Nui, Región de Valparaíso.

    El viaje del Mandatario en regiones va en línea con la señal de que el gobierno trabajará hasta el último día, que ha sido el mensaje que ha transmitido a sus ministros y asesores.

    La visita del Jefe de Estado está contemplada entre este miércoles 18 de febrero y el viernes 20.

    El periplo de Boric por Isla de Pascua se produce a poco más de un mes de la controversia que tuvo en el centro de la polémica a la ahora exembajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati.

    La decisión fue revelada en la comisión de Relaciones Exteriores del Senado por el canciller Alberto van Klaveren, el pasado 6 de enero.

    Ahí dijo que se resolvió “instruir la adscripción de la embajadora Manahi Pakarati, a partir del 31 de enero, poniendo término a su destinación en Nueva Zelanda y disponiéndose su presentación en el Ministerio de Relaciones Exteriores, para cumplir las funciones que se encomendarán en su momento”.

    La medida contra Pakarati se resolvió luego de varias “faltas” que habría cometido y que fueron detectadas por la Cancillería.

    La primera de ellas se remonta al pasado 24 de diciembre, día en que compartió en sus redes sociales una publicación a favor de la autodeterminación de la isla de Rapa Nui, pueblo del que es originaria. Por este hecho, el Ministerio de RR.EE. envió una reprimenda a la diplomática.

    En medio de estos cuestionamientos, se dio a conocer que en septiembre Pakarati concedió una entrevista a un medio radial en Nueva Zelanda en la que expresó una postura similar. “Tenemos que trabajar en cómo vamos a obtener el autogobierno, porque en mi isla necesitamos el autogobierno”, dijo en esa oportunidad.

    El pasado 3 de febrero, en tanto, se conoció que los habitantes de Rapa Nui rechazaron por una amplia mayoría la propuesta de Estatuto Especial del gobierno de Boric que buscaba dotar a la Isla de Pascua de un gobierno especial y separarla administrativamente de la Región de Valparaíso.

    De acuerdo con el recuento de la votación, la opción “INA” (No, en idioma Rapa Nui) rechazó la propuesta por un 87 % de los votos, (959 preferencias), mientras que un 13 % respaldó la propuesta (114 personas).

    La propuesta planteaba, entre otras cosas, la separación administrativa y política de la isla de la Región de Valparaíso, como también de formar un Gobierno del Territorio Especial (GTE) con personalidad jurídica propia, patrimonio propio, presupuesto autónomo, integrando mayoritariamente por miembros de la comunidad Rapa Nui (seis de sus ocho integrantes), de acuerdo con la papeleta con la que votaron los habitantes de la isla.

    Más sobre:Gabriel BoricRapa NuiIsla de PascuaRegión de Valparaíso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Uno amenazó a policías con arma de fuego: Carabineros detiene a dos sujetos tras robo a panadería de Cerro Navia

    Tasas de créditos hipotecarios anotan su tercera semana consecutiva a la baja

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    Disco 2026: Pulp vuelve a Chile con show en Movistar Arena

    Conaf reporta cuatro incendios forestales en combate: todos superan más de 200 hectáreas quemadas

    “Es simplemente aterrador”: el video de Tom Cruise y Brad Pitt hecho con IA que descolocó a Hollywood

    Lo más leído

    1.
    Lobos apunta a la “voluntad política” para sacar adelante el FES: “Hay que hacerse cargo de este problema”

    Lobos apunta a la “voluntad política” para sacar adelante el FES: “Hay que hacerse cargo de este problema”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Servicios

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    Dónde y a qué hora ver a Girona vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Girona vs. Barcelona en TV y streaming

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Uno amenazó a policías con arma de fuego: Carabineros detiene a dos sujetos tras robo a panadería de Cerro Navia

    Boric alista gira a Rapa Nui tras controversia por Pakarati y rechazo a propuesta de “gobierno especial” en la isla

    Tasas de créditos hipotecarios anotan su tercera semana consecutiva a la baja
    Negocios

    Tasas de créditos hipotecarios anotan su tercera semana consecutiva a la baja

    Dipres estima que el CFA tiende a poner el foco solo en reducir el gasto y defiende la gestión fiscal del gobierno

    Warner se abre a negociar su venta a Paramount en una carrera donde iba ganando Netflix

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl
    Tendencias

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    “Es simplemente aterrador”: el video de Tom Cruise y Brad Pitt hecho con IA que descolocó a Hollywood

    El “secreto” sobre los elefantes que descubrió un reciente estudio

    “Cultura racista, misógina, homófoba y hostil”: tenista australiana realiza graves acusaciones al circuito
    El Deportivo

    “Cultura racista, misógina, homófoba y hostil”: tenista australiana realiza graves acusaciones al circuito

    Tomás Holscher finaliza como el mejor sudamericano del Slalom en los Juegos Olímpicos de Invierno

    Nacido en Noruega y con corazón brasileño: Lucas Pinheiro, la historia del primer oro de Latinoamérica en los JJOO de Invierno

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    Disco 2026: Pulp vuelve a Chile con show en Movistar Arena
    Cultura y entretención

    Disco 2026: Pulp vuelve a Chile con show en Movistar Arena

    Con Q_ARE, Lulú Jam y MC Millaray: Lolla Love anuncia su cartel 2026

    La emoción de Harrison Ford por trabajar con Michael J. Fox: “Tiene tanta gracia, coraje e indomabilidad”

    Sondeo muestra que países occidentales consideran que la Tercera Guerra Mundial está cercana a estallar
    Mundo

    Sondeo muestra que países occidentales consideran que la Tercera Guerra Mundial está cercana a estallar

    Rusia anuncia la toma de dos localidades en Sumi y Donetsk

    Conferencia de Múnich constata las profundas diferencias de enfoque entre Europa y el EE.UU. de Trump

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York