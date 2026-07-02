Sujeto detenido por amenazas a embajador de Estados Unidos en Chile queda con arresto domiciliario total

Con las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la Embajada de Estados Unidos en Chile y al domicilio del embajador Brandon Judd quedó un sujeto de 51 años formalizado por la Fiscalía Oriente por amenazas contra el diplomático norteamericano.

El sujeto fue detenido este miércoles en su hogar, en Lo Barnechea, mientras la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones ejecutaba una orden de entrada y registro solicitada por la Fiscalía de Las Condes, en el marco de la indagatoria por las amenazas.

En ese contexto, el imputado terminó siendo apresado por encontrarse en su casa un arma a fogueo.

El sujeto no mantenía orden de detención. Los antecedentes no eran suficientes para que el tribunal la otorgara, pero sí para la diligencia intrusiva de entrada y registro que se efectuó con la finalidad de ubicar los equipos tecnológicos, computadores o celulares que se habrían usado para concretar las amenazas.

Tras la formalización, el fiscal de Las Condes Rodrigo Varela explicó que también se pidió la prohibición de tenencia de arma de fuego por parte del imputado, lo que fue acogido por el tribunal.

El hombre fue formalizado amenazas no condicionales, además del porte de arma adaptable de fogueo.

“Son una serie de llamadas telefónicas que realizó el imputado hacia la Embajada de Estados Unidos, realizando varias amenazas en contra de el embajador y su familia”, indicó el fiscal.

El persecutor señaló que “el imputado mantenía cuentas en TikTok y en Instagram en que subía varias de las amenazas que realizaba a diferentes servicios públicos”.

“En parte de esos videos se pudo observar al imputado cuando realizó las llamadas a la embajada”, detalló el fiscal Varela.

Se fijó un plazo de investigación de 90 días.