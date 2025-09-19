Sujeto queda con heridas graves tras sufrir golpiza en una discoteque en Curicó

Un hombre resultó herido de gravedad tras sufrir una golpiza por parte de desconocidos al interior de la discoteque Aruna en la comuna de Curicó, en la Región del Maule.

A través de redes sociales se viralizaron registros de la agresión, donde se veía como un grupo de personas botó a la víctima y comenzaron a golpearla en su cabeza y cuerpo. El hecho se habría desarrollado mientras en el recinto se llevaba a cabo la fonda “Malandrina”.

“Un hombre de 23 años de edad resultó con lesiones graves tras una riña en una fiesta durante la madrugada del 18 de septiembre del presente año. La víctima se encuentra internada en el hospital de Curicó”, detalló sobre el caso el comisario de la PDI Juan Vidal, jefe (s) de la Brigada de Homicidios (BH) de Curicó.

La víctima habría sido trasladada en una ambulancia privada y habría sido acompañada por personal de la discoteque. El medio VLN Radio detalló que tras estudios con escáneres en el hospital se habría establecido que sufrió un hematoma subdural y una fractura craneal.

Por el momento, el caso es investigado por la BH de Curicó por orden del Ministerio Público. Se están realizando diversos procesos investigativos para determinar la dinámica y la identidad de él o los agresores.