Amenazó a inspectora municipal: funcionario PDI es detenido tras accidente de tránsito en estado de ebriedad en Los Lagos

Este viernes, un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) fue detenido tras verse involucrado en un accidente de tránsito estando en estado de ebriedad. Además, amenazó a una inspectora municipal con un arma en la Región de Los Lagos.

El hecho se registró a 2 kilómetros de Osorno por la ruta que lleva a Puerto Octay, cuando el vehículo del funcionario se volcó.

Ante el accidente de tránsito, se iniciaron patrullajes preventivos, lo que permitió encontrar al conductor oculto entre matorrales. Allí se pudo constatar que mantenía lesiones visibles y signos de ebriedad.

Como parte del procedimiento, cuando una inspectora municipal tomó registro fotográfico para georreferenciación , el detenido exhibió una placa identificándose como funcionario de la PDI.

En ese minuto habría amenazado a la inspectora.

Cabe destacar que el funcionario trabajaba en la Prefectura Provincial Osorno.

De acuerdo a la PDI, se instruyó un acto administrativo para determinar las responsabilidades en el hecho y entregó los antecedentes al Ministerio Público.

Además, la institución expresó que “no tolera conductas indebidas, reafirmando nuestro compromiso con la transparencia y la probidad”.