Nacional

Sujeto recibe disparo en su cabeza en Talcahuano: desconocidos lo abordaron mientras manejaba su vehículo

La víctima fue llevada por vecinos al hospital Higueras de la ciudad, donde se encuentra en estado grave.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Imagen referencial

Un sujeto resultó gravemente herido tras un ataque a tiros en su contra durante la madrugada de este sábado, todo esto mientras manejaba su vehículo en Talcahuano, en la Región del Biobío.

Según la información preliminar por parte de la Policía de Investigaciones (PDI), la víctima fue abordada por desconocidos en la población Libertad de la comuna mencionada. Allí los antisociales le habrían disparado y dejado gravemente herido tras recibir un disparo en su cabeza.

Tras ello, la víctima habría intentado huir, pero habría chocado más adelante contra un muro. Sin embargo, fue auxiliado por vecinos que pudieron trasladarlo hasta el hospital Las Higueras de Talcahuano, donde ingresó en estado grave.

El caso está siendo actualmente investigado por la Fiscalía del Biobío por medio del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) regional. El Ministerio Público también solicitó la colaboración de un equipo de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI. La investigación la encabeza el fiscal Matías Arellano.

Al respecto, el subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la BH de Concepción, señaló que “esto es un trabajo que aún está en desarrollo“.

“Se continua este proceso investigativo, de manera de poder establecer en primer lugar la identidad de la víctima, como de igual manera establecer la correcta dinámica acontecida en este delito y lo más importante, la identidad de él o los responsables de estas lesiones graves”, agregó al respecto.

Más sobre:PolicialTalcahuanoECOHPDI

Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

JP Morgan ya asume una victoria de la derecha en la presidencial y dice que eso es "uno de los motores" del alza del IPSA

JP Morgan ya asume una victoria de la derecha en la presidencial y dice que eso es “uno de los motores” del alza del IPSA

Abogados abandonan la batalla judicial contra las isapres: aseguran que impugnar nuevas alzas no tendría éxito

Abogados abandonan la batalla judicial contra las isapres: aseguran que impugnar nuevas alzas no tendría éxito

