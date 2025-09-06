Sujeto recibe disparo en su cabeza en Talcahuano: desconocidos lo abordaron mientras manejaba su vehículo

Un sujeto resultó gravemente herido tras un ataque a tiros en su contra durante la madrugada de este sábado, todo esto mientras manejaba su vehículo en Talcahuano, en la Región del Biobío.

Según la información preliminar por parte de la Policía de Investigaciones (PDI), la víctima fue abordada por desconocidos en la población Libertad de la comuna mencionada. Allí los antisociales le habrían disparado y dejado gravemente herido tras recibir un disparo en su cabeza.

Tras ello, la víctima habría intentado huir, pero habría chocado más adelante contra un muro. Sin embargo, fue auxiliado por vecinos que pudieron trasladarlo hasta el hospital Las Higueras de Talcahuano, donde ingresó en estado grave.

En su cabeza fue baleado un hombre esta madrugada en la población Libertad de Talcahuano. Iba en un vehículo que chocó con un muro. Está en riesgo vital. La investigación la dirige el fiscal Matías Arellano. Las diligencias las realizan el ECOH de la Fiscalía y la BH de la PDI. pic.twitter.com/ycidiFaYEy — Fiscalía del Bío Bío (@FiscaliaBioBio) September 6, 2025

El caso está siendo actualmente investigado por la Fiscalía del Biobío por medio del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) regional. El Ministerio Público también solicitó la colaboración de un equipo de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI. La investigación la encabeza el fiscal Matías Arellano.

Al respecto, el subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la BH de Concepción, señaló que “esto es un trabajo que aún está en desarrollo“.

“Se continua este proceso investigativo, de manera de poder establecer en primer lugar la identidad de la víctima, como de igual manera establecer la correcta dinámica acontecida en este delito y lo más importante, la identidad de él o los responsables de estas lesiones graves”, agregó al respecto.