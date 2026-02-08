Sujetos de interés: Fiscalía ahora va por notarios, conservadores y más supremos

Ministro Juan Poblete: Este es el fono de JAPR. Que hoy ganemos. Chile gana.

Ministro Juan Poblete: Cuando postule o vaya en alguna terna, si quiere avíseme. Hay bastante posibilidad en buenos apoyos. Un abrazo.

Notaria Gloria Ortiz: Muchas gracias.

Este es uno de los chats extraídos del celular del exministro Juan Antonio Poblete. En la conversación, el otrora juez envía el número del celular de su hijo Juan Antonio Poblete Ramos, quien estaba postulando a un trabajo en esa notaría. El intercambio data del 4 de septiembre de 2022, jornada del “plebiscito de salida”, en que se votaba la primera propuesta de nueva Constitución, por eso hace referencia a una victoria en las urnas.

Un día después, el chat continuó.

Notaria Gloria Ortiz: El miércoles empieza Juan.

Ministro Juan Poblete: Qué bueno, ¿ya conversó con usted?

Notaria Gloria Ortiz: Sí.

Ministro Juan Poblete: OK, muchas gracias.

Para la PDI este, junto otros 19 chats, evidencian cómo operaba el tráfico de influencias y favores al interior del Poder Judicial y no hace tan poco tiempo. “En ese contexto, el 04.SEP.022, tras enviar el teléfono de su hijo, Poblete pidió a Ortiz que le avisara cuando postulara o integrara alguna terna, ya que tendría altas probabilidades de contar con buenos apoyos”, se lee en el informe policial adjunto por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, en el denominado “caso nombramientos”.

La investigación que lleva adelante la fiscal augura que el impacto de la detención y prisión preventiva de la exministra Ángela Vivanco por delitos de cohecho y lavado de activos, en la denominada “trama bielorrusa”, en que la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer indaga la presunta venta de fallos, sólo fue un comienzo. A esta imputación se le acoplará en las próximas semanas un caso que -según conocedores de las investigaciones- seguirá profundizando la crisis en la alta magistratura.

La imagen de Vivanco esposada, con chaqueta amarilla de imputada y caminando a los calabozos para cumplir prisión preventiva, fue un golpe para el Poder Judicial. Nunca en los 203 años de historia de la Corte Suprema un juez del máximo tribunal había sido imputado de delitos tan graves como el que se investiga en este caso: millonarias coimas a la entonces magistrada, a través de pagos a su pareja, Gonzalo Migueles, de parte de los abogados del consorcio chileno-bielorruso Belaz, Eduardo Lagos y Mario Vargas. Todo esto tras ganar en la sala que presidía Vivanco recursos que le costaron cientos de miles de millones a la estatal Codelco.

Pero mientras esta trama se aquieta, otras se activan. Y es que cuando baja el polvo se pueden observar las consecuencias que han dejado estas causas cuyo origen está en los chats encontrados en el celular del exministro Poblete, y -por cierto- también en el iPhone que le fue incautado en 2024 al abogado Luis Hermosilla.

Quienes conocen lo que se está urdiendo al interior del Ministerio Público lo explican de esta forma: el primer año del fiscal nacional, Ángel Valencia, estuvo marcado por el caso Audio y las esquirlas que dejó abriendo decenas de indagatorias tras los chats que generaron sospechas de actos delictivos. En el segundo, la agenda persecutora la llenaron las diligencias para dejar privada de libertad a Vivanco y el resto de los imputados en esa causa, usando para ello acuerdos de colaboración eficaz. Y el tercero, dicen fuentes bien informadas, estará marcado por todo lo que tiene que ver con el “caso nombramientos”, en que se ha sindicado como sujetos de interés a actuales y exintegrantes de la Corte Suprema en una indagatoria que, además, abarca las nominaciones de cargos de notarios y conservadores. “Se viene fuerte eso”, comenta una fuente del Ministerio Público.

Un extraño adiós

La fiscal Claudia Perivancich tiene bajo perfil y quienes la conocen señalan que le gusta trabajar en silencio y no adelantar lo que vendrá. Pero en el expediente del caso Nombramientos, tanto ella como su hombre de confianza, Claudio Reveco, han dejado huellas y apuntado directamente a sujetos de interés que podrían transformarse, muy prontamente, en imputados.

Se trata de la hebra que surgió de conversaciones de Juan Antonio Poblete y que en mayor medida ha complicado la situación judicial de la -ahora- exministra María Teresa Letelier. La abogada fue despedida en medio de aplausos de la Sala Penal, el 24 de diciembre pasado, ya que estaba cercana a cumplir los 75 años, edad máxima para trabajar en la Corte Suprema.

No fue una salida soñada. Tras culminar 45 años de carrera judicial, lo hacía como imputada en este caso, donde se indagan tráfico de influencias y cohecho. De hecho, dos meses antes de su adiós, en su despacho tuvo que recibir a personal de la PDI que incautó su computador. La instrucción con la que iban los detectives era hacerse también de su celular. Pero algo frustró esa diligencia, ya que la jueza dio cuenta que el 29 de octubre había sufrido el robo de su teléfono, así que ahora tenía uno nuevo. Los PDI llamaron al fiscal Reveco y este ordenó desistir de ese decomiso.

Un dato es -al menos- llamativo: el día que la entonces magistrada estableció como la fecha del supuesto robo coincide con la llegada de un correo en el que la policía intentó coordinar la visita a su oficina en tribunales.

Más tarde, el sitio reportea.cl daría cuenta del allanamiento a la casa de Letelier, bajo la sospecha de que inventó el hurto de su celular para obstruir la investigación, situación que ha sido desmentida categóricamente en tribunales por la propia exmagistrada.

Cuando declaró ante los fiscales como imputada, el 24 de abril del año pasado, testimonio que está en la carpeta de investigación, Letelier fue tajante en desconocer la existencia de un vínculo estrecho con Poblete, quien en otros chats aparece pidiéndoles a políticos como el hoy alcalde de Santiago, Mario Desbordes, ayuda en su nominación a la Corte Suprema. Al respecto, la exmagistrada aseguró: “He conocido como ministra de la Corte Suprema situaciones que afectaban a Juan Antonio Poblete (JAP) en temas disciplinarios y conocí de un amparo en el caso Topógrafo, en que tiene calidad de imputado. Nunca me sentí inhabilitada. No tenía causal de implicancia ni tampoco, en mi concepto, causal de recusación, pues si bien tenía una relación de amistad y afecto con JAP en la parte laboral, no tengo una amistad de estrecha familiaridad con él. Soy amiga de JAP, pero no me siento amiga íntima de él. No nos visitábamos en las casas, por ejemplo, ni nos juntábamos con él”.

Sin embargo, en los chats obtenidos en el celular de Poblete queda en evidencia que una vez que llegó a la Corte Suprema, Letelier le reveló acuerdos de pleno que lo afectaban, votando además para evitar su remoción. Este vínculo estrecho también fue refrendado por el ministro Leopoldo Llanos, quien ha sido interrogado como testigo en el “caso Nombramientos”.

El magistrado fue requerido por los fiscales para establecer si Letelier intentó inhabilitarse cuando se revisó en su sala la apelación a la prisión preventiva de Poblete, en el caso Topógrafo. Al respecto, el ministro Llanos sinceró: “Ha pasado tanto tiempo que no recuerdo en verdad. Hace algunos días, después de la citación que me cursara el Ministerio Público, yo comenté en la Segunda Sala que me habían citado a declarar. En ese contexto, la ministra Letelier me pidió que recordara que ese día, el de la vista del amparo, ella nos comentó que tenía un vínculo de amistad propia de relaciones de trabajo con el ministro Poblete. Yo francamente no lo recuerdo, pero no lo descarto, porque suele ocurrir que un ministro lo plantee para conocer la opinión de los pares”.

Sujetos de interés

En el expediente por el “caso Nombramientos” hay diligencias que se dirigen a varios ministros, actuales y algunos ya fuera de la judicatura. Parte importante de ellas se derivaron de la autorización judicial que tramitó Perivancich -y que consiguió- para registrar los chats de Hermosilla. En un oficio dirigido a su par de la Zona Metropolitana Oriente, Lorena Parra, pidió acceder a las conversaciones del abogado imputado en el caso Audio con otros judiciales.

“Estimada Lorena: como es de tu conocimiento, el contenido del celular incautado al abogado Luis Hermosilla Osorio ha dado origen a diversas investigaciones actualmente en desarrollo, en conformidad al artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Así, se me asignó la investigación iniciada a partir de la querella interpuesta por la diputada Camila Musante que hace referencia, entre otros aspectos, al proceso de designación del ministro de la Corte Suprema, señor Jean Pierre Matus. Adicionalmente, tengo a mi cargo la investigación que agrupa un conjunto de querellas, en las que se indagan eventuales delitos de negociación incompatible o tráfico de influencias que pudieran haberse cometido en el marco de diversos procesos de designación de ministros de corte y auxiliares de la administración de justicia”, se lee en el correo al que accedió La Tercera.

¿Quiénes son los sujetos de interés de la fiscal? Este es el listado: Andrés Chadwick (exministro del Interior); los ministros de la Suprema Jean Pierre Matus, María Teresa Letelier, Mario Carroza, Lamberto Cisternas, Rosa Egnem; los ministros de Corte de Apelaciones Juan Antonio Poblete y Antonio Ulloa; los notarios Gloria Ortiz, Francisco Leiva, Patricio Corominas, Patricia Manríquez, y los conservadores Luis Fischer Yávar y Carlos Swett Muñoz. A ellos se agregan jueces del primer estamento que aparecen pidiendo ayuda para ascender en ternas de distintos lugares del país, como Nelson Lorca (sobrino de Poblete), Mariana Leyton, María soledad Oyanedel, Eduardo Rojas, Rodrigo Cid Mora.

En el caso de determinar una imputación a nuevos supremos, el equipo de Perivancich deberá confeccionar querellas de capítulo para cada uno. Incluso, para quienes ya se jubilaron, como es el caso de Lamberto Cisternas y la propia Letelier. Ambos cuentan con fuero.

Yáber a la palestra

Al interior del Ministerio Público se prevé que este 2026 la investigación a supremos, conservadores y notarios sobre nombramientos no se acotará en la indagación de Perivancich. Y es que una de las esquirlas del caso que afecta a la exministra Vivanco ya llegó hasta Sergio Yáber, notario de Puente Alto formalizado en la trama bielorrusa por maniobras de ocultamiento del origen ilícito de dineros de coimas que se investigan.

En estos casos el tráfico de influencias y supuestos cohecho no fueron en términos monetarios, sino que el beneficio fue favorecer a familiares de quienes los ayudaron a ganar concursos con -por ejemplo- ofertas laborales.

Así, lo que comenzó como intercambios aparentemente informales por WhatsApp terminó convirtiéndose en una pieza clave para desnudar una red de favores, recomendaciones y gestiones reservadas que durante años habría operado sin mayor control en el sistema de nombramientos judiciales. Hoy, esos mensajes forman parte central de expedientes penales que amenazan con reconfigurar la cúpula del Poder Judicial y poner bajo escrutinio un modelo donde las confianzas personales y los apoyos políticos pesaron, durante demasiado tiempo, más que el mérito.