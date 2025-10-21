Sujetos roban automóvil y balean en las piernas a adulto mayor y su hijo en Recoleta

Un hombre de la tercera edad y su hijo de 47 años resultaron baleados este martes al intentar oponerse al robo de su automóvil, poco antes del mediodía.

El asalto bajo la modalidad de “encerrona”, ocurrió en la calle Nueva la Obra, en la comuna de Recoleta.

De acuerdo a la información policial preliminar, personal de la 6° Comisaría de Carabineros fue alertado de la situación por un llamado al 133 cerca de las 11.40 horas.

“Al llegar, los carabineros se percatan de la presencia de dos hombres, los cuales mantenían impactos balísticos en sus piernas y fueron asistidos de forma oportuna por el personal a la espera del SAMU”, explicó el capitán Gonzalo García, subcomisario de la 6° Comisaría de Recoleta.

El oficial indicó que los afectados relataron que mientras se encontraban estacionados, se acercó a ellos un vehículo por el costado desde el que descienden tres sujetos con armas de fuego y rostro cubierto.

“Los intimidan para sustraer el vehículo, comenzando un pequeño forcejeo, lo que provoca que los delincuentes hagan uso de las armas de fuego que mantenían, lesionando a estas personas y llevándose el vehículo marca BMW color rojo”, relató el subcomisario García.

Las víctimas fueron trasladadas en ambulancia hasta el Hospital San José.